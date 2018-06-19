Порошенко начал проверку законности лишения Януковича поста президента

Нынешний президент Украины Пётр Порошенко заявил, что при отстранении его предшественника от должности имело место нарушение нескольких статей конституции страны.
Пётр Порошенко намерен в Конституционном суде оспорить законность отстранения от должности бывшего президента Виктора Януковича. Соответствующее обращение опубликовано на сайте суда.
Порошенко уверен, что процедура лишения Януковича президентства прошла незаконно. Он напомнил, что отстранение главы государства от власти, согласно конституции, возможно только через процедуру импичмента. А в 2014-м она не проводилась.
В Раде уже выступили с критикой действий Порошенко, пишет сайт «Комсомольской правды». Депутаты полагают, что президента в действительности волнует не соблюдение законности в 2014-м, а его собственная судьба. Так, глава «Радикальной партии» Олег Ляшко высказал мнение, что Порошенко готовится пойти по стопам Януковича и будет вынужден покинуть Украину.
Напомним, государственный переворот на Украине произошел в феврале 2014 года, когда Рада отстранила Януковича от поста президента, после чего он покинул страну, опасаясь за свою жизнь. На досрочных выборах главы государства победил Пётр Порошенко.
Порошенко уверен, что процедура лишения Януковича президентства прошла незаконно. Он напомнил, что отстранение главы государства от власти, согласно конституции, возможно только через процедуру импичмента. А в 2014-м она не проводилась.
В Раде уже выступили с критикой действий Порошенко, пишет сайт «Комсомольской правды». Депутаты полагают, что президента в действительности волнует не соблюдение законности в 2014-м, а его собственная судьба. Так, глава «Радикальной партии» Олег Ляшко высказал мнение, что Порошенко готовится пойти по стопам Януковича и будет вынужден покинуть Украину.
Напомним, государственный переворот на Украине произошел в феврале 2014 года, когда Рада отстранила Януковича от поста президента, после чего он покинул страну, опасаясь за свою жизнь. На досрочных выборах главы государства победил Пётр Порошенко.
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