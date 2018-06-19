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    Путин отметил растущее значение экспорта газа в Европу через Белоруссию. атомная энергетика, Белоруссия, газ, инвестиции, Путин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин отметил растущее значение экспорта газа в Европу через Белоруссию

    Путин отметил растущее значение экспорта газа в Европу через Белоруссию

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    Путин отметил растущее значение экспорта газа в Европу через Белоруссию

    Путин отметил растущее значение экспорта газа в Европу через Белоруссию

    Путин отметил растущее значение экспорта газа в Европу через Белоруссию
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

      • Президент РФ Владимир Путин на Высшего государственного совета Союзного государства в Минске отметил растущее значение маршрута экспорта российского газа в Европу через территорию Белоруссии.

      Владимир Путин: «Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности, газа, в Европу, их, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение».

      Как он сообщил, до 2020 года Москва планирует инвестировать порядка 2,5 млрд долларов в обновление белорусского участка газопровода «Ямал — Европа». Кроме того, еще 1 миллиард пойдет на строительство дополнительных подземных хранилищ газа, передает ТАСС.

      Также президент напомнил, что в следующем году будет запущен первый энергоблок белорусской АЭС, а в 2020-м — второй блок. Объем российских вложений в строительство станции составит 10 млрд долларов.

      В ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства Владимир Путин также заявил, что не исключает рост товарооборота между странами до 50 млрд долларов в год. Как он отметил, в минувшем году товарооборот увеличился почти на четверть — на 23% — и достиг 32,4 млрд долларов.

      Владимир Путин: «При сохранении такой позитивной динамики нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в 50 млрд долларов».

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      Президент РФ добавил, что Россия и Белоруссия поддерживают самое тесное взаимодействие и в рамках международных организаций и региональных объединений, в частности, ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ.

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