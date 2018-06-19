Путин отметил растущее значение экспорта газа в Европу через Белоруссию

Президент РФ Владимир Путин на Высшего государственного совета Союзного государства в Минске отметил растущее значение маршрута экспорта российского газа в Европу через территорию Белоруссии.
Владимир Путин: «Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности, газа, в Европу, их, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение».
Как он сообщил, до 2020 года Москва планирует инвестировать порядка 2,5 млрд долларов в обновление белорусского участка газопровода «Ямал — Европа». Кроме того, еще 1 миллиард пойдет на строительство дополнительных подземных хранилищ газа, передает ТАСС.
Также президент напомнил, что в следующем году будет запущен первый энергоблок белорусской АЭС, а в 2020-м — второй блок. Объем российских вложений в строительство станции составит 10 млрд долларов.
В ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства Владимир Путин также заявил, что не исключает рост товарооборота между странами до 50 млрд долларов в год. Как он отметил, в минувшем году товарооборот увеличился почти на четверть — на 23% — и достиг 32,4 млрд долларов.
Владимир Путин: «При сохранении такой позитивной динамики нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в 50 млрд долларов».
Президент РФ добавил, что Россия и Белоруссия поддерживают самое тесное взаимодействие и в рамках международных организаций и региональных объединений, в частности, ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ.
Как он сообщил, до 2020 года Москва планирует инвестировать порядка 2,5 млрд долларов в обновление белорусского участка газопровода «Ямал — Европа». Кроме того, еще 1 миллиард пойдет на строительство дополнительных подземных хранилищ газа, передает ТАСС.
Также президент напомнил, что в следующем году будет запущен первый энергоблок белорусской АЭС, а в 2020-м — второй блок. Объем российских вложений в строительство станции составит 10 млрд долларов.
В ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства Владимир Путин также заявил, что не исключает рост товарооборота между странами до 50 млрд долларов в год. Как он отметил, в минувшем году товарооборот увеличился почти на четверть — на 23% — и достиг 32,4 млрд долларов.
Владимир Путин: «При сохранении такой позитивной динамики нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в 50 млрд долларов».
Президент РФ добавил, что Россия и Белоруссия поддерживают самое тесное взаимодействие и в рамках международных организаций и региональных объединений, в частности, ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ.
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