Президент России прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Там началось заседание Высшего государственного совета Союзного государства. А до этого Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры с глазу на глаз.

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Это первый официальный визит в Минск после того, как Владимир Путин стал президентом в четвертый раз. Высший госсовет Союзного государства — это главный орган союза. Во Дворце Независимости собрался весь политический топ обеих стран. Главная тема встречи — интеграция Россия и Белоруссии и утверждение большого программного документа о «Приоритетных направлениях и задачах развития Союзного государства на ближайшую пятилетку». Но предваряет все по традиции разговор по душам между президентами. На общение глав России и Белоруссии заложили час времени.



Владимир Путин: «Благодарю вас, что взяли на себя труд организовать нашу встречу в Минске».



Повестка самая широкая — от международных вопросов до внутренней проблематики. В том числе вопросы, которые не удается успешно решить на уровне ведомств и министерств. Во всяком случае Александр Лукашенко неоднократно анонсировал необходимость такого прямого мужского диалога и ручного управления в разрешении проблемных моментов. К примеру, о поставках продуктов и ситуации на совместной границе.



Официальная же повестка — это девять вопросов, среди которых давно ожидаемые гражданами обеих стран, в том числе отмена роуминга и взаимное признание виз. Но их пока заслушают в рабочем порядке. До финала в виде законченных документов еще остается много работать. Скорее всего, поговорят и о новой военной доктрине Союзного государства. Хотя корректнее говорить о ее обновлении, поскольку содержание документа не менялось с начала 2000-х, в то время как и Россия, и Белоруссия несколько лет назад свои документы скорректировали с учетом современных реалий.



Одна из интриг этого важного визита: сможет ли Путин посмотреть вечерний матч Россия — Египет. Присутствие президента на первой игре, по мнению любителей футбола, удачно сказалось на качестве игры соборной и могло помочь во второй раз.



Официальная часть визита должна завершится до 19:00 часов по Москве. Александр Лукашенко назвал переговоры «хорошей увертюрой» к вечернему футбольному матчу.



Александр Лукашенко: «Хорошая увертюра к началу питерских баталий. Будем надеяться, что все пройдет так, как российская сторона желает».



НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча Россия — Египет, который начнется в 21:00.