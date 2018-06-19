«Пресса запугала нас»: английские фанаты обвинили британские СМИ во лжи о России

Английские болельщики, которые начитались британских газет, испугались и не приехали на чемпионат мира, сейчас вынуждены смотреть его только по телевизору. А пугали их и кровожадными ультрас, и плохим жильем, и даже русскими красавицами. И вот теперь английские таблоиды признают: организация турнира на высоте, а русские не такие уж и страшные.
«Мы были разочарованы тем, как мало приехало британских болельщиков», — жалуется житель Ноттингема английскому журналисту Тому Парфитту. «Пресса запугала нас, — добавляет его брат. — Жена моего друга, который всегда ездит на все матчи, в этот раз запретила ему ехать. А я поехал и так этому рад!». Этот разговор, происходивший перед матчем Англия — Тунис в Волгограде, публикует газета The Times.
Газете The Times вторит The Guardian, публикуя слова другого английского болельщика: «Нас тошнит от людей, которые сулят неприятности. Если ты ведешь себя уважительно, проблем не будет».
Газеты, которые сейчас рассыпаются в комплиментах, пугали читателей чем могли. Даже русскими красавицами, которые тут же забеременеют и родят двойню каждому англичанину, пересекшему границу. Вряд ли эта угроза подействовала на англичан, но была рассчитана на их жен.
Пугали драками русских ультрас, но они, как сообщает The Independent, не дерутся, а обнимаются с английскими фанатами. Чеширский болельщик признается газете, что столь теплый прием почти ненормален: «Они слишком дружелюбные! У них все через край и сверх меры. Я разговаривал вчера с российским болельщиком, у которого на лодыжке была татуировка „Марсель 2016“, и все, что он хотел, — это обнять меня».
Пугали, что нельзя привозить с собой английский флаг, — побьют. Но теперь газеты публикуют фотографии русских, завернутых в эти самые английские флаги.
Единственная проблема, которую удалось отыскать британцам, — это комары и мухи. Газета Daily Star называет их арктическими москитами, видимо, думая, что Волгоград, как и вся Россия в целом, находится где-то за полярным кругом. Других замечаний, как признает финский журналист Бэкмэн, хотелось бы найти, да нет: «Даже пожаловаться не на что — разве что пограничник в поезде „Аллегро“ был малость хмур. Вообще, организация чемпионата превосходит все ожидания».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.
Газете The Times вторит The Guardian, публикуя слова другого английского болельщика: «Нас тошнит от людей, которые сулят неприятности. Если ты ведешь себя уважительно, проблем не будет».
Газеты, которые сейчас рассыпаются в комплиментах, пугали читателей чем могли. Даже русскими красавицами, которые тут же забеременеют и родят двойню каждому англичанину, пересекшему границу. Вряд ли эта угроза подействовала на англичан, но была рассчитана на их жен.
Пугали драками русских ультрас, но они, как сообщает The Independent, не дерутся, а обнимаются с английскими фанатами. Чеширский болельщик признается газете, что столь теплый прием почти ненормален: «Они слишком дружелюбные! У них все через край и сверх меры. Я разговаривал вчера с российским болельщиком, у которого на лодыжке была татуировка „Марсель 2016“, и все, что он хотел, — это обнять меня».
Пугали, что нельзя привозить с собой английский флаг, — побьют. Но теперь газеты публикуют фотографии русских, завернутых в эти самые английские флаги.
Единственная проблема, которую удалось отыскать британцам, — это комары и мухи. Газета Daily Star называет их арктическими москитами, видимо, думая, что Волгоград, как и вся Россия в целом, находится где-то за полярным кругом. Других замечаний, как признает финский журналист Бэкмэн, хотелось бы найти, да нет: «Даже пожаловаться не на что — разве что пограничник в поезде „Аллегро“ был малость хмур. Вообще, организация чемпионата превосходит все ожидания».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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