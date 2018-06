«Пресса запугала нас»: английские фанаты обвинили британские СМИ во лжи о России

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

«Мы были разочарованы тем, как мало приехало британских болельщиков», — жалуется житель Ноттингема английскому журналисту Тому Парфитту. «Пресса запугала нас, — добавляет его брат. — Жена моего друга, который всегда ездит на все матчи, в этот раз запретила ему ехать. А я поехал и так этому рад!». Этот разговор, происходивший перед матчем Англия — Тунис в Волгограде, публикует газета The Times.Газете The Times вторит The Guardian, публикуя слова другого английского болельщика: «Нас тошнит от людей, которые сулят неприятности. Если ты ведешь себя уважительно, проблем не будет».Газеты, которые сейчас рассыпаются в комплиментах , пугали читателей чем могли. Даже русскими красавицами, которые тут же забеременеют и родят двойню каждому англичанину, пересекшему границу. Вряд ли эта угроза подействовала на англичан, но была рассчитана на их жен.Пугали драками русских ультрас, но они, как сообщает The Independent, не дерутся, а обнимаются с английскими фанатами. Чеширский болельщик признается газете, что столь теплый прием почти ненормален: «Они слишком дружелюбные! У них все через край и сверх меры. Я разговаривал вчера с российским болельщиком, у которого на лодыжке была татуировка „Марсель 2016“, и все, что он хотел, — это обнять меня».Пугали, что нельзя привозить с собой английский флаг, — побьют. Но теперь газеты публикуют фотографии русских, завернутых в эти самые английские флаги.Единственная проблема, которую удалось отыскать британцам, — это комары и мухи. Газета Daily Star называет их арктическими москитами, видимо, думая, что Волгоград, как и вся Россия в целом, находится где-то за полярным кругом. Других замечаний, как признает финский журналист Бэкмэн, хотелось бы найти, да нет: «Даже пожаловаться не на что — разве что пограничник в поезде „Аллегро“ был малость хмур. Вообще, организация чемпионата превосходит все ожидания».Подробности — в сюжете