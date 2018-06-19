    Стрельбу по фанатам в Швеции связали с разборками местных банд

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    Стрельбу по фанатам в Швеции связали с разборками местных банд

    Стрельбу по фанатам в Швеции связали с разборками местных банд

    Два человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в шведском городе Мальмё.

    Как говорят очевидцы, вооруженный мужчина открыл огонь по футбольным болельщикам, которые праздновали победу сборной Швеции.

    Преступник скрылся, его ищет полиция. Стражи порядка уже заявили, что не рассматривают версию теракта. Это могли быть разборки местных банд: трое из пострадавших известны в криминальных кругах.

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