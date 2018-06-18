В Швеции произошла стрельба: есть пострадавшие

Стрельба произошла в шведском городе Мальмё. По предварительной информации, пострадали как минимум четыре человека.
Из сообщения полиции: «В полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Дротнингаттан в Мальмё. Четыре человека были ранены. О состоянии пострадавших данных нет».
Один из очевидцев рассказал, что слышал 15 — 20 выстрелов из автоматического оружия, передает местное издание Aftonbladet.
На месте происшествия ведутся следственные действия. О возможном подозреваемом не сообщается.
Один из очевидцев рассказал, что слышал 15 — 20 выстрелов из автоматического оружия, передает местное издание Aftonbladet.
На месте происшествия ведутся следственные действия. О возможном подозреваемом не сообщается.
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