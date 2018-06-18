    Петербургским туризмом займется сын главы горизбиркома

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    Петербургским туризмом займется сын главы горизбиркома

    Петербургским туризмом займется сын главы горизбиркома

    Смольный сегодня официально объявил имя нового руководителя комитета по туризму.

    Ведомство возглавил Евгений Панкевич. О назначении бывшего замглавы администрации Московского района и сына председателя горизбиркома в Twitter сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

    В правительственных структурах Панкевич-младший не новичок. В отличие от его предшественника (выходца из бизнеса Андрея Мушкарёва) он занимал должности в комитете по инвестициям и администрациях двух районов города.

    Напомним: Мушкарёв лишился поста сразу после международного экономического форума. При этом тогда новость оказалась неожиданной и для самого чиновника. Как тогда он сообщил журналистам, каких-либо разъяснений от работодателя не последовало.

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