Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    Главу петербургского комитета по туризму уволили без объяснения причин. Санкт-Петербург, Смольный, назначения и отставки, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлаву петербургского комитета по туризму уволили без объяснения причин

    Главу петербургского комитета по туризму уволили без объяснения причин

    комментировать

    Главу петербургского комитета по туризму уволили без объяснения причин

    Главу петербургского комитета по туризму уволили без объяснения причин

      В Северной столице стало известно о громкой отставке.

      Своего поста лишился председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарёв. Эта новость оказалась неожиданной для самого чиновника. Как он сообщил журналистам, о необходимости покинуть администрацию ему сообщили утром в отделе кадров Смольного. При этом никаких разъяснений не последовало.

      Теперь уже экс-председатель комитета лишь выразил сожаление, что не сможет дальше помогать городу развиваться. Мушкарёв проработал на своей должности почти два года. На госслужбу он перешел из бизнеса. С этого дня исполняющим обязанности председателя будет Нана Гвичия, ранее являвшаяся заместителем главы ведомства.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru