Главу петербургского комитета по туризму уволили без объяснения причин

В Северной столице стало известно о громкой отставке.

Своего поста лишился председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарёв. Эта новость оказалась неожиданной для самого чиновника. Как он сообщил журналистам, о необходимости покинуть администрацию ему сообщили утром в отделе кадров Смольного. При этом никаких разъяснений не последовало.



Теперь уже экс-председатель комитета лишь выразил сожаление, что не сможет дальше помогать городу развиваться. Мушкарёв проработал на своей должности почти два года. На госслужбу он перешел из бизнеса. С этого дня исполняющим обязанности председателя будет Нана Гвичия, ранее являвшаяся заместителем главы ведомства.