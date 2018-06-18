В МВД рассказали о судьбе снятых с поезда британских фанатов

Действия двух британских болельщиков, которых за пьяный дебош сняли с фанатского поезда на Волгоград, квалифицированы как административные правонарушения.
В пресс-службе УТ МВД России по ЦФО подтвердили, что один из пьяных фанатов разбил стекло входной двери вагона, получил резаную травму правой руки и был доставлен в железнодорожную больницу города Елец. Его такой же нетрезвый приятель решил покинуть поезд вслед за товарищем, а когда его попытались остановить, устроил потасовку с другими фанатами и полицией.
Из сообщения пресс-службы УТ МВД России по ЦФО: «В момент стоянки пассажирского поезда на станции Елец другой английский болельщик, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, узнав о госпитализации своего знакомого, решил выйти из поезда. Соотечественники пытались остановить его, в результате чего между ними произошел конфликт. На замечания сопровождавшего поезд сотрудника полиции иностранец не реагировал, законным требованиям прекратить хулиганские действия не подчинился. Подданный Великобритании был доставлен в дежурную часть Елецкого ЛО МВД России на транспорте для разбирательства».
Болельщик, получивший травму, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.
В отношении обоих британцев возбуждены административные дела по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», а на устроившего потасовку фаната — еще и дело о «мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти». Решением суда он оштрафован на 1000 рублей.
Оба болельщика ехали в Волгоград на матч сборной Англии против команды Туниса, который начнется в 21:00.
Из сообщения пресс-службы УТ МВД России по ЦФО: «В момент стоянки пассажирского поезда на станции Елец другой английский болельщик, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, узнав о госпитализации своего знакомого, решил выйти из поезда. Соотечественники пытались остановить его, в результате чего между ними произошел конфликт. На замечания сопровождавшего поезд сотрудника полиции иностранец не реагировал, законным требованиям прекратить хулиганские действия не подчинился. Подданный Великобритании был доставлен в дежурную часть Елецкого ЛО МВД России на транспорте для разбирательства».
Болельщик, получивший травму, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.
В отношении обоих британцев возбуждены административные дела по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», а на устроившего потасовку фаната — еще и дело о «мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти». Решением суда он оштрафован на 1000 рублей.
Оба болельщика ехали в Волгоград на матч сборной Англии против команды Туниса, который начнется в 21:00.
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