Британское посольство прокомментировало ЧП с фанатами в поезде на Волгоград

Посольство Великобритании в РФ подтвердило факт инцидента с двумя подданными своей страны в фанатском поезде, следовавшем из Москвы в Волгоград.
По информации дипмиссии, двое граждан Великобритании были сняты с поезда по пути на матч сборной Англии против команды Туниса, который пройдет в Волгограде вечером 18 июня. Один из британцев в результате инцидента был задержан.
В посольстве добавили, что находятся на связи с российскими властями и готовы оказать британцам консульскую помощь.
Подробности инцидента в дипмиссии не сообщили, однако, по неофициальной информации, британцы устроили в поезде пьяный дебош. Один из них разбил стекло в двери вагона-ресторана, сильно травмировал руку и был госпитализирован в городе Елец. А его приятель, пока поезд стоял на станции, выхватил табельный пистолет одного из сотрудников полиции, был тут же обезврежен и задержан.
Напомним также, что британская газета Daily Star незадолго до начала ЧМ сообщила, что сразу несколько фанатских группировок из Великобритании намерены объединиться, чтобы «устроить русским третью и даже четвертую мировую войну».
В посольстве добавили, что находятся на связи с российскими властями и готовы оказать британцам консульскую помощь.
Подробности инцидента в дипмиссии не сообщили, однако, по неофициальной информации, британцы устроили в поезде пьяный дебош. Один из них разбил стекло в двери вагона-ресторана, сильно травмировал руку и был госпитализирован в городе Елец. А его приятель, пока поезд стоял на станции, выхватил табельный пистолет одного из сотрудников полиции, был тут же обезврежен и задержан.
Напомним также, что британская газета Daily Star незадолго до начала ЧМ сообщила, что сразу несколько фанатских группировок из Великобритании намерены объединиться, чтобы «устроить русским третью и даже четвертую мировую войну».
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