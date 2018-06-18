«Комнаты прохлады» открыли в каждом районе Москвы из-за жары

«Комнаты прохлады» открылись в социальных учреждениях Москвы с наступлением жары в столичном регионе.
По данным столичных властей, в настоящее время в городе функционируют 300 комнат, где можно укрыться от летнего зноя. Специальные помещения с кондиционерами и кулерами с водой есть в каждом районе мегаполиса, сообщает РИА Новости.
Департамент труда и социальной защиты населения: «Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы информирует, что в настоящее время в каждом районе города Москвы в территориальных центрах социального обслуживания и их филиалах организованы более 300 „комнат прохлады“ с пропускной способностью около 100 тысяч человек в месяц».
«Комнаты прохлады» впервые появились в Москве летом 2010 года, когда в столице установилась аномальная жара с резким ухудшением состояния воздуха. В таких помещениях созданы условия для досуга и отдыха жителей города — пенсионеров и инвалидов, семей с детьми.
Ранее сообщалось, что понедельник, 18 июня, может стать самым жарким днем с начала года. Если температура воздуха достигнет отметки плюс 29 градусов, то будет зафиксирован очередной рекорд.
Теплая погода с дневными температурами выше 20 градусов и дождями в отдельные дни сохранится до конца недели. При этом если в пятницу воздух прогреется до 25–30 градусов, то в выходные будет от 21 до 26 градусов.
Департамент труда и социальной защиты населения: «Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы информирует, что в настоящее время в каждом районе города Москвы в территориальных центрах социального обслуживания и их филиалах организованы более 300 „комнат прохлады“ с пропускной способностью около 100 тысяч человек в месяц».
«Комнаты прохлады» впервые появились в Москве летом 2010 года, когда в столице установилась аномальная жара с резким ухудшением состояния воздуха. В таких помещениях созданы условия для досуга и отдыха жителей города — пенсионеров и инвалидов, семей с детьми.
Ранее сообщалось, что понедельник, 18 июня, может стать самым жарким днем с начала года. Если температура воздуха достигнет отметки плюс 29 градусов, то будет зафиксирован очередной рекорд.
Теплая погода с дневными температурами выше 20 градусов и дождями в отдельные дни сохранится до конца недели. При этом если в пятницу воздух прогреется до 25–30 градусов, то в выходные будет от 21 до 26 градусов.
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