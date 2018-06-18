Москвичам пообещали теплую погоду с дождями и грозами на рабочей неделе

Рабочая неделя в Москве будет теплой, но с грозами и кратковременными дождями, к выходным придет похолодание.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос», во вторник увеличится вероятность дождей, прогремят грозы, ожидается 25–26 градусов, по области 22–27 градусов.
Из сообщения «Фобос»: «В середине недели в столице и области будет преобладать умеренно теплая, без существенных осадков погода с температурой в дневные часы 25–28 градусов, по ночам 16–19 градусов. В конце недели вероятность кратковременных дождей снова увеличится, пройдет фронт, и к выходным температура понизится до значений 22–23 градуса».
Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 18 июня станет самым жарким днем в столице с начала года — ожидается 27–29 градусов. Почти так же тепло было 2 мая, когда температура воздуха составила 26,7 градуса.
Из сообщения «Фобос»: «В середине недели в столице и области будет преобладать умеренно теплая, без существенных осадков погода с температурой в дневные часы 25–28 градусов, по ночам 16–19 градусов. В конце недели вероятность кратковременных дождей снова увеличится, пройдет фронт, и к выходным температура понизится до значений 22–23 градуса».
Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 18 июня станет самым жарким днем в столице с начала года — ожидается 27–29 градусов. Почти так же тепло было 2 мая, когда температура воздуха составила 26,7 градуса.
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