Глава РФПИ рассказал Путину о многомиллиардных проектах с Саудовской Аравией

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев проинформировал Владимира Путина об исполнении майских указов президента по увеличению инвестиционного притока.
По словам главы РФПИ, фонд сможет привлечь более 7 триллионов рублей в российскую инфраструктуру, что позволит увеличить ВВП на 2% в год.
Подробнее Дмитриев остановился на инвестициях в российские технологии, в частности, проектах с Саудовской Аравией.
Кирилл Дмитриев, гендиректор РФПИ: «В этом месяце у нас была встреча с Мухаммедом Бен Сальманом, наследным принцем Саудовской Аравии. Они уже проинвестировали более 2 миллиардов долларов в различные проекты и позволяют нашим компаниям приходить на саудовский рынок, зарабатывать там средства в энергосервисе и других секторах экономики».
Владимир Путин, президент РФ: «Я так понимаю, что как раз с этими партнерами у вас сейчас в проработке следующие 2 миллиарда, то есть проекты на следующие 2 миллиарда. А всего там 10?»
Кирилл Дмитриев: «Да. Они выделили 10 миллиардов, уже проинвестировали два. В ближайший год мы планируем проинвестировать вместе с ними 2 миллиарда. Саудовские партнеры на каждый рубль, который мы вкладываем, автоматически выделяют полтора — своих средств».
Владимир Путин: «Хорошо».
Подробнее Дмитриев остановился на инвестициях в российские технологии, в частности, проектах с Саудовской Аравией.
Кирилл Дмитриев, гендиректор РФПИ: «В этом месяце у нас была встреча с Мухаммедом Бен Сальманом, наследным принцем Саудовской Аравии. Они уже проинвестировали более 2 миллиардов долларов в различные проекты и позволяют нашим компаниям приходить на саудовский рынок, зарабатывать там средства в энергосервисе и других секторах экономики».
Владимир Путин, президент РФ: «Я так понимаю, что как раз с этими партнерами у вас сейчас в проработке следующие 2 миллиарда, то есть проекты на следующие 2 миллиарда. А всего там 10?»
Кирилл Дмитриев: «Да. Они выделили 10 миллиардов, уже проинвестировали два. В ближайший год мы планируем проинвестировать вместе с ними 2 миллиарда. Саудовские партнеры на каждый рубль, который мы вкладываем, автоматически выделяют полтора — своих средств».
Владимир Путин: «Хорошо».
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