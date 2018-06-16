    Кадыров сообщил Путину об инвестициях Саудовской Аравии в Чечню. Кадыров, Путин, Чечня, инвестиции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКадыров сообщил Путину об инвестициях Саудовской Аравии в Чечню

    Кадыров сообщил Путину об инвестициях Саудовской Аравии в Чечню

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    Кадыров сообщил Путину об инвестициях Саудовской Аравии в Чечню

    Кадыров сообщил Путину об инвестициях Саудовской Аравии в Чечню

    Кадыров сообщил Путину об инвестициях Саудовской Аравии в Чечню

      Рамзан Кадыров доложил Владимиру Путину о положении дел в Чеченской Республике.

      Встреча прошла в подмосковной резиденции российского лидера. Кадыров рассказал президенту о развитии региона и росте его инвестиционной привлекательности.

      Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики: «Эмираты открыли у нас 5-звездный отель, создали фонд для развития малого и среднего бизнеса, строят международный университет. Саудовская Аравия обещает вкладывать средства в развитие сельского хозяйства».

      Владимир Путин, президент РФ: «Это очень важно. Нужно обеспечить безопасность этих вложений, уровень доходности хороший, чтобы вкладывать в Чеченскую Республику было выгодно и надежно. Это очень важно для создания благоприятного инвестиционного климата, и тогда не только из арабских стран пойдут на Северный Кавказ и в Чечню в частности».

      В конце беседы Владимир Путин поздравил Рамзана Кадырова и всех мусульман России с праздником Ураза-байрам.

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