Кадыров сообщил Путину об инвестициях Саудовской Аравии в Чечню

Рамзан Кадыров доложил Владимиру Путину о положении дел в Чеченской Республике.

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Встреча прошла в подмосковной резиденции российского лидера. Кадыров рассказал президенту о развитии региона и росте его инвестиционной привлекательности.



Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики: «Эмираты открыли у нас 5-звездный отель, создали фонд для развития малого и среднего бизнеса, строят международный университет. Саудовская Аравия обещает вкладывать средства в развитие сельского хозяйства».



Владимир Путин, президент РФ: «Это очень важно. Нужно обеспечить безопасность этих вложений, уровень доходности хороший, чтобы вкладывать в Чеченскую Республику было выгодно и надежно. Это очень важно для создания благоприятного инвестиционного климата, и тогда не только из арабских стран пойдут на Северный Кавказ и в Чечню в частности».



В конце беседы Владимир Путин поздравил Рамзана Кадырова и всех мусульман России с праздником Ураза-байрам.