СМИ: в РФ предложили ввести пошлины на зарубежные интернет-покупки

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает облагать пошлиной любые покупки в зарубежных
интернет-магазинах любой стоимости.
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя службы, ФТС направила в Минфин предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли. Сообщается, что нововведения могут принять через год-полтора, служба рассчитывает получить в бюджет около 110 рублей с каждой посылки.
В настоящее время в РФ допускается беспошлинный ввоз посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до €1 тысячи, но в пределах 31 кг в месяц. При превышении этого порога взимается единая ставка таможенной пошлины в 30%. В ближайшие годы планировалось снизить эту планку до 200 евро.
В настоящее время в РФ допускается беспошлинный ввоз посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до €1 тысячи, но в пределах 31 кг в месяц. При превышении этого порога взимается единая ставка таможенной пошлины в 30%. В ближайшие годы планировалось снизить эту планку до 200 евро.
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