ТЦ «Гостиный двор» в Уфе эвакуировали из-за подгоревшей еды

В МЧС назвали причину эвакуации посетителей и персонала из
торгово-развлекательного комплекса «Гостиный двор» в Уфе. По данным спасателей, которые выезжали на вызов о задымлении, причиной инцидента послужила подгоревшая еда, которую готовили в гипермаркете.
Эвакуацию в торговом центре объявила администрация — на улицу вывели порядка 200 человек. Как выяснилось, подгорела еда, которую готовили в гипермаркете, расположенном в ТЦ.
ГУ МЧС по Башкирии: «Поступило сообщение о задымлении в ТРК „Гостиный двор“ Уфы. Установлено, что произошло подгорание пищи на плите в гипермаркете».
Спасатели выезжали к ТЦ по повышенному рангу сложности — к «Гостиному двору» отправились 20 человек личного состава и семь единиц техники. Но источник задымления персонал устранил еще до прибытия на место сотрудников МЧС.
По словам представителя одного из арендаторов ТЦ, «Гостиный двор» закрывался примерно на час. Сотрудники и посетители уже вернулись обратно в здание. В МЧС в свою очередь заверили, что пострадавших нет.
ГУ МЧС по Башкирии: «Поступило сообщение о задымлении в ТРК „Гостиный двор“ Уфы. Установлено, что произошло подгорание пищи на плите в гипермаркете».
Спасатели выезжали к ТЦ по повышенному рангу сложности — к «Гостиному двору» отправились 20 человек личного состава и семь единиц техники. Но источник задымления персонал устранил еще до прибытия на место сотрудников МЧС.
По словам представителя одного из арендаторов ТЦ, «Гостиный двор» закрывался примерно на час. Сотрудники и посетители уже вернулись обратно в здание. В МЧС в свою очередь заверили, что пострадавших нет.
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