    В Уфе эвакуировали торговый центр из-за задымления

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    В Уфе эвакуировали торговый центр <nobr>из-за</nobr> задымления

    В Уфе эвакуировали торговый центр из-за задымления

    В Уфе эвакуировали торговый центр <nobr>из-за</nobr> задымления
  • Фото: gorobzor.ru

    • В торгово-развлекательном центре «Гостиный двор» в Уфе произошло задымление. В результате была объявлена эвакуация.

    По данным МЧС, сигнал о задымлении поступил в 17:10 по местному времени (15:10 мск), передает ТАСС. Пожарные подразделения выехали на место по «повышенному рангу».

    Из торгового центра были эвакуированы 200 человек. Теперь спасатели устанавливают источник и причину задымления.

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