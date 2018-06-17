В Уфе эвакуировали торговый центр из-за задымления

В
торгово-развлекательном центре «Гостиный двор» в Уфе произошло задымление. В результате была объявлена эвакуация.
По данным МЧС, сигнал о задымлении поступил в 17:10 по местному времени (15:10 мск), передает ТАСС. Пожарные подразделения выехали на место по «повышенному рангу».
Из торгового центра были эвакуированы 200 человек. Теперь спасатели устанавливают источник и причину задымления.
Из торгового центра были эвакуированы 200 человек. Теперь спасатели устанавливают источник и причину задымления.
Комментарии