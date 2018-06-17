    Фанат-тракторист из Германии поблагодарил Москву за красивых девушек и билет на матч. Германия, Москва, спорт, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФанат-тракторист из Германии поблагодарил Москву за красивых девушек и билет на матч

    Фанат-тракторист из Германии поблагодарил Москву за красивых девушек и билет на матч

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    Фанат-тракторист из Германии поблагодарил Москву за красивых девушек и билет на матч

    <nobr>Фанат-тракторист</nobr> из Германии поблагодарил Москву за красивых девушек и билет на матч

      Самый преданный болельщик сборной Германии Хуберт Вирт все-таки сможет лично поддержать команду своей страны в «Лужниках». Он проехал пол-Европы на тракторе, чтобы оказаться на чемпионате мира. Вот только билетов на матчи у него не было.

      На помощь пришло столичное правительство и подарило гостю билет на сегодняшнюю игру с командой Мексики. Но благодарит Хуберт даже не за предоставленную возможность посетить матч. Он в восторге от приема в Москве. Глаза, говорит, разбегаются. Впечатлений масса.

      Хуберт Вирт, болельщик сборной Германии: «Москва на меня произвела невероятное впечатление, метро и дороги. Сам-то я из маленького города. А русские девушки… Мне 70 лет, но все равно я не мог отвести глаз».

      На матч в «Лужники» Хуберт Вирт отправился на легендарном тракторе через всю Москву в сопровождении экипажа ДПС.
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