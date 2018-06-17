Фанат-тракторист из Германии поблагодарил Москву за красивых девушек и билет на матч

Самый преданный болельщик сборной Германии Хуберт Вирт
все-таки сможет лично поддержать команду своей страны в «Лужниках». Он проехал пол-Европы на тракторе, чтобы оказаться на чемпионате мира. Вот только билетов на матчи у него не было.
На помощь пришло столичное правительство и подарило гостю билет на сегодняшнюю игру с командой Мексики. Но благодарит Хуберт даже не за предоставленную возможность посетить матч. Он в восторге от приема в Москве. Глаза, говорит, разбегаются. Впечатлений масса.
Хуберт Вирт, болельщик сборной Германии: «Москва на меня произвела невероятное впечатление, метро и дороги. Сам-то я из маленького города. А русские девушки… Мне 70 лет, но все равно я не мог отвести глаз».
На матч в «Лужники» Хуберт Вирт отправился на легендарном тракторе через всю Москву в сопровождении экипажа ДПС.
Хуберт Вирт, болельщик сборной Германии: «Москва на меня произвела невероятное впечатление, метро и дороги. Сам-то я из маленького города. А русские девушки… Мне 70 лет, но все равно я не мог отвести глаз».
На матч в «Лужники» Хуберт Вирт отправился на легендарном тракторе через всю Москву в сопровождении экипажа ДПС.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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