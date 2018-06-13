ЧМ-2018: какие сюрпризы российские города подготовили для болельщиков

До старта ЧМ остается чуть более суток. В Россию продолжают прибывать иностранные команды и, конечно, их болельщики. Всем обещают хороший прием. Для фанатов это и бесплатный транспорт, и особое меню, и необычные развлекательные программы.

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В это трудно поверить, но фраза Hello Moscow — не просто надпись на прицепе старинного трактора. Он и вправду едет в Москву. Позади Германия, Чехия, Польша, Белоруссия. Скорость не больше 30 километров в час. Но немецкий пенсионер Хуберт Вирт из городка Пфорцхайма опоздать к началу чемпионата мира по футболу не боится. Все точно рассчитал — национальная пунктуальность.



Хуберту — 72, его трактор — на 10 лет старше. Всю жизнь мужчина занимался техникой. Поэтому и не дал устареть этой сельхозмашине. Предстоящий мундиаль должен быть небольшим приключением, решил Хуберт, завел мотор, взял своего верного пса Хексе и отправился на футбол. Тем более что побывать в России — давняя мечта. К поездке Хуберт подошел максимально практично. Прицеп в виде пивной бочки — дом на колесах, значит, гостиница не потребуется, там же можно еду приготовить.



А вот другим болельщикам, которые едут в Россию на чемпионат мира, пришлось побороться за доступный и качественный ночлег. Многие бронировали номера в отелях еще за год до начала мундиаля. Слишком большой спрос. Конечно, в первую очередь разобрали хостелы. Особенно те, что поближе к стадионам.



Организаторы мундиаля уверяют: ближайший месяц болельщикам не придется скучать. Будет, чем заняться и между матчами любимых команд. Например, почему бы не посмотреть футбол от морских обитателей? В «Москвариуме» играть в мяч научили всех питомцев. Ну и, конечно, праздник живота. Строгая диета — дело футболистов, болельщикам предложат то, чего раньше они не видели.



Не скучно будет не только болельщикам, но и тем, кто их обслуживает, например, поварам. В канун мундиаля в Москве устроили фестиваль «Завтрак шефа». Главная задача — показать именно русские блюда, из российских продуктов. Мастер-классы от лучших поваров и рестораторов России.



Гостям предложат и шедевр от ростовских поваров — курник в виде футбольного мяча. В основе — блины и курица. А еще ноу-хау из Нижнего Новгорода — русский борщ в виде чипсов. Ингредиенты те же, все по отдельности тонко нарезано и засушено. И пенный напиток, который подается в самоваре. На такое позарятся не только иностранцы.



Для прибывающих в Россию иностранцев — максимальный комфорт. Волонтеры в аэропортах, информационные буклеты, путеводители на каждом шагу. Бесплатный транспорт, приветливый и обученный персонал в городских автобусах, даже таксисты с разговорниками.



Подробности — в видеоматериале.