    В FIFA объяснили полупустые трибуны на матче Египет — Уругвай

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    В FIFA объяснили полупустые трибуны на матче Египет — Уругвай

    В FIFA объяснили полупустые трибуны на матче Египет — Уругвай

    Международная федерация футбола проанализировала ситуацию с незаполненными трибунами в Екатеринбурге на матче Египет — Уругвай.

    По официальной информации, игру посетили 27 тысяч 15 зрителей, в то время как распределили на этот матч 32 тысячи 278 билетов. Больше всего свободных мест было на центральной трибуне. Администрация Екатеринбурга направила в связи с ситуацией официальный запрос.

    В FIFA подчеркнули, что никаких проблем с билетными операциями, которые помешали бы обладателям билетов попасть на матч, не было, а на стадион просто не пришли люди с билетами от клиентских групп.

    FIFA: «Мы можем подтвердить, что ситуация с матчем в Екатеринбурге в основном была связана с неявкой людей с забронированными билетами на игру от всех клиентских групп. Не было никаких проблем с билетными операциями FIFA на месте, которые помешали бы владельцам билетов посетить матч».

    Матч завершился победой сборной Египта со счетом 1:0.

    В Екатеринбурге пройдут еще три матча чемпионата мира: Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).
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