Международная федерация футбола проанализировала ситуацию с незаполненными трибунами в Екатеринбурге на матче Египет — Уругвай.
По официальной информации, игру посетили 27 тысяч 15 зрителей, в то время как распределили на этот матч 32 тысячи 278 билетов. Больше всего свободных мест было на центральной трибуне. Администрация Екатеринбурга направила в связи с ситуацией официальный запрос.
В FIFA подчеркнули, что никаких проблем с билетными операциями, которые помешали бы обладателям билетов попасть на матч, не было, а на стадион просто не пришли люди с билетами от клиентских групп.
FIFA: «Мы можем подтвердить, что ситуация с матчем в Екатеринбурге в основном была связана с неявкой людей с забронированными билетами на игру от всех клиентских групп. Не было никаких проблем с билетными операциями FIFA на месте, которые помешали бы владельцам билетов посетить матч».
Матч завершился победой сборной Египта со счетом 1:0.
В Екатеринбурге пройдут еще три матча чемпионата мира: Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).
В FIFA подчеркнули, что никаких проблем с билетными операциями, которые помешали бы обладателям билетов попасть на матч, не было, а на стадион просто не пришли люди с билетами от клиентских групп.
FIFA: «Мы можем подтвердить, что ситуация с матчем в Екатеринбурге в основном была связана с неявкой людей с забронированными билетами на игру от всех клиентских групп. Не было никаких проблем с билетными операциями FIFA на месте, которые помешали бы владельцам билетов посетить матч».
Матч завершился победой сборной Египта со счетом 1:0.
В Екатеринбурге пройдут еще три матча чемпионата мира: Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии