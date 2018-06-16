Администрация Екатеринбурга готовит официальный запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) для разъяснения ситуации с не до конца заполненными трибунами на матче чемпионата мира между сборными Египта и Уругвая, который прошел в городе накануне, 15 июля.
Администрация Екатеринбурга просит ФИФА расследовать, почему трибуны болельщиков на матче Египет — Уругвай были не заполнены не полностью — пустовали порядка 6 тысяч мест, притом что многие горожане так и не смогли приобрести билеты на этот матч, сообщается на сайте мэрии.
В мэрии подчеркнули, что жители города готовы купить места всех ценовых категорий на три другие встречи команд, которые пройдут в уральской столице в ближайшие две недели.
Александр Якоб, мэр Екатеринбурга: «Городские власти настаивают на том, чтобы ФИФА как держатель билетной программы должна провести расследование, по итогам которого решить проблемы с оператором и обеспечить возможность для всех болельщиков приобрести входной купон на следующие матчи на „Екатеринбург Арене“. Мы рассчитываем, что ФИФА примет решение в пользу болельщиков».
В Екатеринбурге 15 июня состоялся первый матч между командами Египта и Уругвая (1:0). Отмечается, что на матч пришли 27 тысяч 15 зрителей, при этом продано было 32 тысячи 278 билетов. Вместимость стадиона «Екатеринбург Арена» составляет 33 тысячи 61 человек.
Ранее вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт сообщал, что билеты в Екатеринбурге на все четыре матча проданы, ожидается аншлаг — свободными могут остаться лишь единичные места.
В мэрии подчеркнули, что жители города готовы купить места всех ценовых категорий на три другие встречи команд, которые пройдут в уральской столице в ближайшие две недели.
Александр Якоб, мэр Екатеринбурга: «Городские власти настаивают на том, чтобы ФИФА как держатель билетной программы должна провести расследование, по итогам которого решить проблемы с оператором и обеспечить возможность для всех болельщиков приобрести входной купон на следующие матчи на „Екатеринбург Арене“. Мы рассчитываем, что ФИФА примет решение в пользу болельщиков».
В Екатеринбурге 15 июня состоялся первый матч между командами Египта и Уругвая (1:0). Отмечается, что на матч пришли 27 тысяч 15 зрителей, при этом продано было 32 тысячи 278 билетов. Вместимость стадиона «Екатеринбург Арена» составляет 33 тысячи 61 человек.
Ранее вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт сообщал, что билеты в Екатеринбурге на все четыре матча проданы, ожидается аншлаг — свободными могут остаться лишь единичные места.
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