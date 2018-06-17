«Вдова» Олега Яковлева нанесла новый удар в битве за 60-миллионное наследство

Экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев был в невменяемом состоянии, когда написал завещание, уверена Александра Куцевол, считающая себя вдовой певца.
Александра Куцевол через адвокатов пытается вернуть многомиллионное наследство певца.
Корреспондент: «Почему Александра решила оспаривать завещание?»
Адвокат: «Считает, что этим завещанием в виду порока воли наследодателя нарушены ее права».
Адвокаты вдовы Яковлева объясняют: порок воли означает то, что певца обманули, угрожали ему или он не отдавал отчета своим действиям по состоянию здоровья. И если в суде это подтвердится, то единственный наследник Яковлева — его друг Роман Радов — лишится части 60-миллионного наследства или вовсе окажется у разбитого корыта, с чем в корне не согласны его адвокаты.
Адвокат Романа Радова: «Она считает, что Олег просто не понимал, когда составлял, что он очень сильно болел и не очень понимал. Наш доверитель считает, что, когда Олег составлял завещание, у него все было хорошо и волю свою он изъявил однозначно: всю недвижимость в России и автомобиль я завещаю своему другу близкому».
Вот только вдова Яковлева до сих пор не предоставила в суд оригинал свидетельства о браке с певцом, с которым, по ее словам, они поженились в Сербии шесть лет назад.
У племянницы Яковлева на руках официальные документы, в которых черным по белому написано: брака не было. Женщина уверяет: это не подделка, она полгода ждала на свой запрос ответа из Сербии.
Татьяна Яковлева, племянница Олега Яковлева: «Простите, вы никто, Александра Куцевол, теперь объявляю, что официально это никто».
Подробнее о войне за наследство Олега Яковлева — в материале программы «Ты не поверишь!».
Корреспондент: «Почему Александра решила оспаривать завещание?»
Адвокат: «Считает, что этим завещанием в виду порока воли наследодателя нарушены ее права».
Адвокаты вдовы Яковлева объясняют: порок воли означает то, что певца обманули, угрожали ему или он не отдавал отчета своим действиям по состоянию здоровья. И если в суде это подтвердится, то единственный наследник Яковлева — его друг Роман Радов — лишится части 60-миллионного наследства или вовсе окажется у разбитого корыта, с чем в корне не согласны его адвокаты.
Адвокат Романа Радова: «Она считает, что Олег просто не понимал, когда составлял, что он очень сильно болел и не очень понимал. Наш доверитель считает, что, когда Олег составлял завещание, у него все было хорошо и волю свою он изъявил однозначно: всю недвижимость в России и автомобиль я завещаю своему другу близкому».
Вот только вдова Яковлева до сих пор не предоставила в суд оригинал свидетельства о браке с певцом, с которым, по ее словам, они поженились в Сербии шесть лет назад.
У племянницы Яковлева на руках официальные документы, в которых черным по белому написано: брака не было. Женщина уверяет: это не подделка, она полгода ждала на свой запрос ответа из Сербии.
Татьяна Яковлева, племянница Олега Яковлева: «Простите, вы никто, Александра Куцевол, теперь объявляю, что официально это никто».
Подробнее о войне за наследство Олега Яковлева — в материале программы «Ты не поверишь!».
Комментарии