    «Вдова» Олега Яковлева нанесла новый удар в битве за 60-миллионное наследство. знаменитости, Иванушки International, наследство, суды, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Вдова» Олега Яковлева нанесла новый удар в битве за 60-миллионное наследство

    «Вдова» Олега Яковлева нанесла новый удар в битве за 60-миллионное наследство

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    «Вдова» Олега Яковлева нанесла новый удар в битве за <nobr>60-миллионное</nobr> наследство

    «Вдова» Олега Яковлева нанесла новый удар в битве за 60-миллионное наследство

    «Вдова» Олега Яковлева нанесла новый удар в битве за <nobr>60-миллионное</nobr> наследство

      Экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев был в невменяемом состоянии, когда написал завещание, уверена Александра Куцевол, считающая себя вдовой певца.

      Александра Куцевол через адвокатов пытается вернуть многомиллионное наследство певца.

      Корреспондент: «Почему Александра решила оспаривать завещание?»

      Адвокат: «Считает, что этим завещанием в виду порока воли наследодателя нарушены ее права».

      Адвокаты вдовы Яковлева объясняют: порок воли означает то, что певца обманули, угрожали ему или он не отдавал отчета своим действиям по состоянию здоровья. И если в суде это подтвердится, то единственный наследник Яковлева — его друг Роман Радов — лишится части 60-миллионного наследства или вовсе окажется у разбитого корыта, с чем в корне не согласны его адвокаты.

      Адвокат Романа Радова: «Она считает, что Олег просто не понимал, когда составлял, что он очень сильно болел и не очень понимал. Наш доверитель считает, что, когда Олег составлял завещание, у него все было хорошо и волю свою он изъявил однозначно: всю недвижимость в России и автомобиль я завещаю своему другу близкому».

      Вот только вдова Яковлева до сих пор не предоставила в суд оригинал свидетельства о браке с певцом, с которым, по ее словам, они поженились в Сербии шесть лет назад.

      У племянницы Яковлева на руках официальные документы, в которых черным по белому написано: брака не было. Женщина уверяет: это не подделка, она полгода ждала на свой запрос ответа из Сербии.

      Татьяна Яковлева, племянница Олега Яковлева: «Простите, вы никто, Александра Куцевол, теперь объявляю, что официально это никто».

      Подробнее о войне за наследство Олега Яковлева — в материале программы «Ты не поверишь!».

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