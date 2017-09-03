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  • 03.09, 22:34
    Родные и жена Яковлева из «Иванушек» взялись за дележ 200-миллионного наследства. завещания, знаменитости, Иванушки International, музыка и музыканты, смерть, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРодные и жена Яковлева из «Иванушек» взялись за дележ 200-миллионного наследства

    Родные и жена Яковлева из «Иванушек» взялись за дележ 200-миллионного наследства

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    Родные и жена Яковлева из «Иванушек» взялись за дележ <nobr>200-миллионного</nobr> наследства

    Родные и жена Яковлева из «Иванушек» взялись за дележ 200-миллионного наследства

    Родные и жена Яковлева из «Иванушек» взялись за дележ <nobr>200-миллионного</nobr> наследства

      После смерти 47-летнего Олега Яковлева из «Иванушек International» возник вопрос: кому же достанется его имущество.

      Официально певец женат не был, законных детей у него нет. Родители давно умерли. И гражданская жена уверяла: у Яковлева никого, кроме нее, нет.

      Чуть позже подтвердилось, что наследники у Яковлева все-таки имеются, пусть и не прямые. Они даже были на похоронах звезды. Это племянница певца из Иркутска Татьяна Яковлева и ее дети Марк и Гарик, которые приходятся экс-солисту «Иванушек» внучатыми племянниками.

      Родственница Яковлева не сомневается: гражданская жена рассчитывает на свою долю наследства. С убитыми горем родными она пыталась решить финансовые вопросы прямо на похоронах.

      Племянница уже проконсультировалась с юристом и заявила, что у гражданской жены по закону нет никаких прав на имущество звезды. К тому же Олег Яковлев оставил завещание.

      Минимум в 200 миллионов рублей эксперты оценивают имущество покойного «Иванушки». Но откуда у певца такие деньги? И кто в итоге получит наследство? Неужели у бывшего участника популярного коллектива, как пишут газеты, есть внебрачный ребенок? Ответы на эти вопросы — в материале программы «Ты не поверишь!».

      Бывшему солисту «Иванушек International» Олегу Яковлеву было всего 47 лет. Он умер в реанимации, не приходя в сознание.

      Опубликовано НТВ 28 июня 2017 г.

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