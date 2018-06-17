Давор Шукер: позор, что в Хорватии нет стадиона уровня арены в Калининграде

Лучший бомбардир в истории хорватской сборной Давор Шукер восхитился стадионом «Калининград», построенным к чемпионату мира, и посетовал, что в его стране нет ни одной подобной спортивной арены.
Глава Хорватского футбольного союза, легендарный югославский и хорватский футболист Давор Шукер поделился впечатлениями от первого матча национальной сборной на ЧМ-2018. По словам Шукера, Хорватии нужен хотя бы один современный стадион уровня арены в Калининграде.
Давор Шукер, президент Хорватского футбольного союза: «Организация потрясающая на чемпионате мира в России. Спасибо вашей стране за гостеприимство, за улыбки на лицах, за отличные рестораны. Вижу, как все в России сейчас живут футболом, от простого таксиста до президента, с которым мы виделись на конгрессе FIFA. Расстраивает меня только одно, что во всей Хорватии нет ни одной современной арены уровня стадиона „Калининград“. И это просто позор, ведь наша сборная занимает 15-е место в мировом рейтинге».
Как передает РИА Новости, Шукер попросил помощи у российской прессы.
Давор Шукер: «Мы — большая футбольная держава, но у нас нет новой арены хотя бы на 25 тысяч зрителей. Это не укладывается в голове. Если российская пресса может как-то помочь, я прошу вас помочь. Задайте вопрос хорватским журналистам, почему они не проводят расследований на эту тему. Задайте вопрос руководителям нашей страны, почему не строится стадион для футбольной сборной».
Сборная Хорватии домашние игры проводит на построенном в 1912 году стадионе в Загребе. Стадион «Калининград» вмещает около 34 тысяч зрителей. Первую игру в рамках ЧМ-2018 на построенном специально к мундиалю стадионе в субботу вечером посетили более 31 тысячи зрителей, которые увидели, как сборная Хорватии победила команду Нигерии со счетом 2:0.
В следующем туре сборная Хорватии 21 июня сыграет в Нижнем Новгороде с командой Аргентины, а футболисты сборной Нигерии 22 июня встретятся с исландцами в Волгограде.
Давор Шукер, президент Хорватского футбольного союза: «Организация потрясающая на чемпионате мира в России. Спасибо вашей стране за гостеприимство, за улыбки на лицах, за отличные рестораны. Вижу, как все в России сейчас живут футболом, от простого таксиста до президента, с которым мы виделись на конгрессе FIFA. Расстраивает меня только одно, что во всей Хорватии нет ни одной современной арены уровня стадиона „Калининград“. И это просто позор, ведь наша сборная занимает 15-е место в мировом рейтинге».
Как передает РИА Новости, Шукер попросил помощи у российской прессы.
Давор Шукер: «Мы — большая футбольная держава, но у нас нет новой арены хотя бы на 25 тысяч зрителей. Это не укладывается в голове. Если российская пресса может как-то помочь, я прошу вас помочь. Задайте вопрос хорватским журналистам, почему они не проводят расследований на эту тему. Задайте вопрос руководителям нашей страны, почему не строится стадион для футбольной сборной».
Сборная Хорватии домашние игры проводит на построенном в 1912 году стадионе в Загребе. Стадион «Калининград» вмещает около 34 тысяч зрителей. Первую игру в рамках ЧМ-2018 на построенном специально к мундиалю стадионе в субботу вечером посетили более 31 тысячи зрителей, которые увидели, как сборная Хорватии победила команду Нигерии со счетом 2:0.
В следующем туре сборная Хорватии 21 июня сыграет в Нижнем Новгороде с командой Аргентины, а футболисты сборной Нигерии 22 июня встретятся с исландцами в Волгограде.
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