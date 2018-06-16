Путин и саудовский принц выступят за бессрочное продление сделки ОПЕК+

Президент России и наследный принц Саудовской Аравии договорились выступать за продление сотрудничества в формате ОПЕК+.
Президент России Владимир Путин и саудовский наследный принц Мухаммед бин Сальман Аль Сауд будут совместно выступать за бессрочное продление сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Лидеры двух стран намерены вынести этот вопрос на обсуждение на встрече стран-членов ОПЕК в Вене. Об этом в субботу сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС. Ранее Новак заявил, что Москва и Эр-Рияд будут также выступать за смягчение условий сделки.
Александр Новак, министр энергетики РФ: «Хотел бы всем напомнить, что два дня назад на встрече наследного принца Мохаммеда бин Сальмана в Москве с президентом Путиным тоже было одно из исторических решений — это о продлении взаимодействия между нашими странами, так называемое соглашение ОПЕК+, на бессрочной основе… Я думаю, что основа — эта (действующее соглашение ОПЕК+ — прим. НТВ.Ru), просто нужно институциализировать, и в нем не будет конкретных объемов».
Новак уточнил, что Россия и Саудовская Аравия считают целесообразным поднять добычу в третьем квартале этого года на 1,5 баррелей в сутки, так как в это время ожидается рост спроса на топливо.
Александр Новак: «Речь идет о том, чтобы поднять только на третий квартал. А в сентябре посмотреть ситуацию на рынке и дальше произвести оценку, что делать дальше».
Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд не входящих в нее стран дважды продлевали действие соглашения. Это делается для того, чтобы достичь баланса на нефтяном рынке и стабилизировать цены на нефть. Россия согласилась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки и постепенно выходила на этот уровень с начала 2017 года, достигнув его в мае 2017 года. С тех пор Россия стабильно выполняла условия сделки, а в некоторые месяцы объем сокращений был произведен даже больше, чем необходимо по условиям соглашения.
Александр Новак, министр энергетики РФ: «Хотел бы всем напомнить, что два дня назад на встрече наследного принца Мохаммеда бин Сальмана в Москве с президентом Путиным тоже было одно из исторических решений — это о продлении взаимодействия между нашими странами, так называемое соглашение ОПЕК+, на бессрочной основе… Я думаю, что основа — эта (действующее соглашение ОПЕК+ — прим. НТВ.Ru), просто нужно институциализировать, и в нем не будет конкретных объемов».
Новак уточнил, что Россия и Саудовская Аравия считают целесообразным поднять добычу в третьем квартале этого года на 1,5 баррелей в сутки, так как в это время ожидается рост спроса на топливо.
Александр Новак: «Речь идет о том, чтобы поднять только на третий квартал. А в сентябре посмотреть ситуацию на рынке и дальше произвести оценку, что делать дальше».
Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд не входящих в нее стран дважды продлевали действие соглашения. Это делается для того, чтобы достичь баланса на нефтяном рынке и стабилизировать цены на нефть. Россия согласилась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки и постепенно выходила на этот уровень с начала 2017 года, достигнув его в мае 2017 года. С тех пор Россия стабильно выполняла условия сделки, а в некоторые месяцы объем сокращений был произведен даже больше, чем необходимо по условиям соглашения.
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