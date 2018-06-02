Глава Минэнерго: РФ в мае выполнила сделку по сокращению добычи нефти с ОПЕК на 95%

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия привержена сохранению баланса на нефтяном рынке.
Александр Новак, министр энергетики России: «Россия в мае достигла уровня сокращения добычи в 95%. Россия полностью привержена сохранению баланса на нефтяном рынке».
Ранее глава Минэнерго заявлял, что Россия в апреле 2018 года сократила добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 95,2% к своей квоте, которая составляет минус 300 тысяч баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. По словам Новака, колебания добычи жидких углеводородов в апреле связаны с повышением активности на проектах в рамках соглашений о разделе продукции, цитирует ТАСС. А в марте 2018 года процент выполнения сделки Россией составил 93,4%. Недовыполнение объяснялось ростом добычи газоконденсата.
Напомним, Россия согласилась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки и постепенно выходила на этот уровень с начала 2017 года, достигнув его в мае 2017 года. С тех пор Россия стабильно выполняла условия сделки, а в некоторые месяцы объем сокращений был произведен даже больше, чем необходимо по условиям соглашения ОПЕК+.
На прошлой неделе глава Минэнерго РФ заявил, что ведомство повысило свой прогноз по цене нефти на 2018 год до 60 долларов за баррель и выше.
Ранее глава Минэнерго заявлял, что Россия в апреле 2018 года сократила добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 95,2% к своей квоте, которая составляет минус 300 тысяч баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. По словам Новака, колебания добычи жидких углеводородов в апреле связаны с повышением активности на проектах в рамках соглашений о разделе продукции, цитирует ТАСС. А в марте 2018 года процент выполнения сделки Россией составил 93,4%. Недовыполнение объяснялось ростом добычи газоконденсата.
Напомним, Россия согласилась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки и постепенно выходила на этот уровень с начала 2017 года, достигнув его в мае 2017 года. С тех пор Россия стабильно выполняла условия сделки, а в некоторые месяцы объем сокращений был произведен даже больше, чем необходимо по условиям соглашения ОПЕК+.
На прошлой неделе глава Минэнерго РФ заявил, что ведомство повысило свой прогноз по цене нефти на 2018 год до 60 долларов за баррель и выше.
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