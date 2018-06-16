Задержан таксист, наехавший на толпу пешеходов в центре Москвы

В полиции сообщили о задержании таксиста, который не справился с управлением и выехал на тротуар на улице Ильинка в Москве.
Водитель такси, протаранивший толпу в центре Москвы в субботу вечером, задержан. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Сегодня в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным за медицинской помощью обратилось 7 человек. Предварительная причина ДТП — не справился с управлением. Водитель задержан, доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка».
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, 5 человек отправлены в больницу. Источник «Интерфакса» уточнил, что пострадавшие — граждане Мексики, а водитель был пьян.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Сегодня в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным за медицинской помощью обратилось 7 человек. Предварительная причина ДТП — не справился с управлением. Водитель задержан, доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка».
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, 5 человек отправлены в больницу. Источник «Интерфакса» уточнил, что пострадавшие — граждане Мексики, а водитель был пьян.
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