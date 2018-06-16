В центре Москвы такси протаранило толпу, пострадали 7 человек

Автомобиль такси въехал в толпу людей около Гостиного двора в центре Москвы.
ДТП произошло на улице Ильинке в районе дома 4. Автомобиль такси врезался в дорожный знак, после чего въехал в людей.
В результате пострадали семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обстоятельства и причины ДТП, а также состояние пострадавших уточняются.
В результате пострадали семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обстоятельства и причины ДТП, а также состояние пострадавших уточняются.
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