    В центре Москвы такси протаранило толпу, пострадали 7 человек

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    • Фото: ЦОДД
    В центре Москвы такси протаранило толпу, пострадали 7 человек

    В центре Москвы такси протаранило толпу, пострадали 7 человек

    В центре Москвы такси протаранило толпу, пострадали 7 человек
  • Фото: ЦОДД

    • Автомобиль такси въехал в толпу людей около Гостиного двора в центре Москвы.

    ДТП произошло на улице Ильинке в районе дома 4. Автомобиль такси врезался в дорожный знак, после чего въехал в людей.

    В результате пострадали семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

    Обстоятельства и причины ДТП, а также состояние пострадавших уточняются.

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