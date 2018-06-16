    В Киеве арестован водитель, в автомобиле которого при взрыве пострадали дети

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    • Фото: Національна поліція України / facebook.com
    В Киеве арестован водитель, в автомобиле которого при взрыве пострадали дети

    В Киеве арестован водитель, в автомобиле которого при взрыве пострадали дети

    В Киеве арестован водитель, в автомобиле которого при взрыве пострадали дети
  • Фото: Національна поліція України / facebook.com

    • Водитель автомобиля, в салоне которого произошел взрыв, из-за чего пострадали четыре ребенка.

    Подозреваемый останется под стражей в следственном изоляторе в течение 60 дней, говорится в сообщении Святошинского районного суда Киева.

    Из сообщения суда: «Следователь ходатайствовал перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следственный судья, заслушав доводы сторон и исследовав приложенные к ходатайству материалы, решила ходатайство следователя удовлетворить».

    Напомним, в середине недели в Киеве взорвался автомобиль, который, по данным полиции, долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов. Машина была не закрыта, в салон забрались четверо детей, которые нашли коробку. Когда они попытались ее открыть, произошел взрыв.

    Полиция задержала владельца машины. Мужчину подозревают в совершении двух уголовных преступлений, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

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