В Киеве арестован водитель, в автомобиле которого при взрыве пострадали дети

Водитель автомобиля, в салоне которого произошел взрыв,
из-за чего пострадали четыре ребенка.
Подозреваемый останется под стражей в следственном изоляторе в течение 60 дней, говорится в сообщении Святошинского районного суда Киева.
Из сообщения суда: «Следователь ходатайствовал перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следственный судья, заслушав доводы сторон и исследовав приложенные к ходатайству материалы, решила ходатайство следователя удовлетворить».
Напомним, в середине недели в Киеве взорвался автомобиль, который, по данным полиции, долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов. Машина была не закрыта, в салон забрались четверо детей, которые нашли коробку. Когда они попытались ее открыть, произошел взрыв.
Полиция задержала владельца машины. Мужчину подозревают в совершении двух уголовных преступлений, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.
Из сообщения суда: «Следователь ходатайствовал перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следственный судья, заслушав доводы сторон и исследовав приложенные к ходатайству материалы, решила ходатайство следователя удовлетворить».
Напомним, в середине недели в Киеве взорвался автомобиль, который, по данным полиции, долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов. Машина была не закрыта, в салон забрались четверо детей, которые нашли коробку. Когда они попытались ее открыть, произошел взрыв.
Полиция задержала владельца машины. Мужчину подозревают в совершении двух уголовных преступлений, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.
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