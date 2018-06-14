    В Киеве у детского сада взорвался автомобиль: ранены четыре ребенка

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    • Фото: facebook.com
    В Киеве у детского сада взорвался автомобиль: ранены четыре ребенка

    В Киеве у детского сада взорвался автомобиль: ранены четыре ребенка

    В Киеве у детского сада взорвался автомобиль: ранены четыре ребенка
  • Фото: facebook.com

    • Четыре ребенка пострадали в результате взрыва легкового автомобиля в Киеве.

    Взрыв прогремел на улице Чернобыльская, на воздух взлетел автомобиль «Волга», сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.

    Пострадали четыре ребенка. О характере травм пока не сообщается.

    Известно, что пострадавшим от 5 до 11 лет. По предварительной информации, дети обнаружили открытым один из припаркованных у детского сада автомобилей, забрались в него и нашли в салоне предмет, который взорвался.

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