Разбившимся на Алтае самолетом управлял чемпион России по высшему пилотажу

В краевом ДОСААФ назвали имена погибших при крушении самолета
Як-42 недалеко от города Новоалтайска.
Самолетом Як-52, который потерпел крушение сегодня в Алтайском крае, управлял чемпион России по высшему пилотажу и начальник местного аэроклуба «Открытое небо» Сергей Кузнецов. Вторым погибшим был его напарник Денис Колбин. Об этом ТАСС сообщил глава краевого Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Николай Радостев. Он уточнил, что аэроклуб Кузнецова занимался организацией авиашоу в регионе.
Николай Радостев, глава ДОСААФ Алтайского края: «Это Сергей Кузнецов — начальник и хозяин аэроклуба „Открытое небо“, кандидат в мастера спорта… все праздники он организовывал и проводил, и его напарник Денис Колбин».
Радостев добавил, что самолет принадлежал Кузнецову.
Спортивно-тренировочный самолет Як-52 разбился сегодня в ясную и безветренную погоду, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы аэродрома Гелион недалеко от города Новоалтайска. После падения самолет загорелся. На борту разбившегося судна находились пилот и пассажир, оба погибли. Транспортная прокуратура уже начала проверку по факту происшествия.
Николай Радостев, глава ДОСААФ Алтайского края: «Это Сергей Кузнецов — начальник и хозяин аэроклуба „Открытое небо“, кандидат в мастера спорта… все праздники он организовывал и проводил, и его напарник Денис Колбин».
Радостев добавил, что самолет принадлежал Кузнецову.
Спортивно-тренировочный самолет Як-52 разбился сегодня в ясную и безветренную погоду, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы аэродрома Гелион недалеко от города Новоалтайска. После падения самолет загорелся. На борту разбившегося судна находились пилот и пассажир, оба погибли. Транспортная прокуратура уже начала проверку по факту происшествия.
Комментарии