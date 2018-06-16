    Разбившимся на Алтае самолетом управлял чемпион России по высшему пилотажу

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    Разбившимся на Алтае самолетом управлял чемпион России по высшему пилотажу

    Разбившимся на Алтае самолетом управлял чемпион России по высшему пилотажу

    Разбившимся на Алтае самолетом управлял чемпион России по высшему пилотажу
  • Фото: katun24.ru

    • В краевом ДОСААФ назвали имена погибших при крушении самолета Як-42 недалеко от города Новоалтайска.

    Самолетом Як-52, который потерпел крушение сегодня в Алтайском крае, управлял чемпион России по высшему пилотажу и начальник местного аэроклуба «Открытое небо» Сергей Кузнецов. Вторым погибшим был его напарник Денис Колбин. Об этом ТАСС сообщил глава краевого Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Николай Радостев. Он уточнил, что аэроклуб Кузнецова занимался организацией авиашоу в регионе.

    Николай Радостев, глава ДОСААФ Алтайского края: «Это Сергей Кузнецов — начальник и хозяин аэроклуба „Открытое небо“, кандидат в мастера спорта… все праздники он организовывал и проводил, и его напарник Денис Колбин».

    Радостев добавил, что самолет принадлежал Кузнецову.

    смотретьВ Алтайском крае разбился самолет Як-52, есть погибшие
    В Алтайском крае разбился самолет Як-52, есть погибшие
    Спортивно-тренировочный самолет Як-52 разбился сегодня в ясную и безветренную погоду, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы аэродрома Гелион недалеко от города Новоалтайска. После падения самолет загорелся. На борту разбившегося судна находились пилот и пассажир, оба погибли. Транспортная прокуратура уже начала проверку по факту происшествия.

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