На месте крушения Як-52 в Алтайском крае вспыхнул пожар

Спортивно-тренировочный самолет Як-52 упал, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы аэродрома Гелион в Алтайском крае.
Пожар вспыхнул на месте крушения Як-52 в Алтайском крае, сообщили ТАСС в единой диспетчерской службе региона.
Источник: «В данный момент происходит ликвидация последствий. По сообщению от пожарной части, самолет загорелся».
На борту разбившегося судна находились пилот и пассажир. Оба погибли. На земле жертв и разрушений нет, сообщили в экстренных службах. Сейчас на месте ЧП работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.
Источник: «В данный момент происходит ликвидация последствий. По сообщению от пожарной части, самолет загорелся».
На борту разбившегося судна находились пилот и пассажир. Оба погибли. На земле жертв и разрушений нет, сообщили в экстренных службах. Сейчас на месте ЧП работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.
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