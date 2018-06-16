    На месте крушения Як-52 в Алтайском крае вспыхнул пожар

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    На месте крушения Як-52 в Алтайском крае вспыхнул пожар

    На месте крушения <nobr>Як-52</nobr> в Алтайском крае вспыхнул пожар

    Спортивно-тренировочный самолет Як-52 упал, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы аэродрома Гелион в Алтайском крае.

    Пожар вспыхнул на месте крушения Як-52 в Алтайском крае, сообщили ТАСС в единой диспетчерской службе региона.

    Источник: «В данный момент происходит ликвидация последствий. По сообщению от пожарной части, самолет загорелся».

    На борту разбившегося судна находились пилот и пассажир. Оба погибли. На земле жертв и разрушений нет, сообщили в экстренных службах. Сейчас на месте ЧП работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.

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