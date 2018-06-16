В правительстве пообещали направить на медицину средства от повышения НДС

Средства, полученные от повышения НДС, пойдут на социальные нужды и повышение качества госуслуг, заявили в правительстве.
По словам первого вице-премьер и министра финансов Антона Силуанова, за предстоящие 6 лет необходимо вывести качество госуслуг на новый уровень.
Также министр подчеркнул, что особый упор будет сделан на здравоохранение, передает ТАСС.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Эти средства пойдут в первую очередь в эти социальные отрасли, и мы за предстоящие 6 лет должны увидеть новое качество тех услуг, которые оказывает государство в первую очередь, этих отраслей. И особый упор будет сделан на здравоохранение».
Напомним, ранее сегодня правительство внесло в Госдуму законопроект об увлечении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Как подчеркнули в Минфине, рост НДС принесет бюджету дополнительно 620 млрд рублей в год.
Также министр подчеркнул, что особый упор будет сделан на здравоохранение, передает ТАСС.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Эти средства пойдут в первую очередь в эти социальные отрасли, и мы за предстоящие 6 лет должны увидеть новое качество тех услуг, которые оказывает государство в первую очередь, этих отраслей. И особый упор будет сделан на здравоохранение».
Напомним, ранее сегодня правительство внесло в Госдуму законопроект об увлечении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Как подчеркнули в Минфине, рост НДС принесет бюджету дополнительно 620 млрд рублей в год.
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