Московское метро в ночь на воскресенье будет работать до 3:00

В ночь на воскресенье, 17 июня столичная подземка будет работать до 3:00.
Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы. В ведомстве уточнили, что с 16 на 17 июня также до 3:00 будут работать Московское центральное кольцо (МЦК), шаттлы до стадионов и 45 регулярных маршрутов наземного транспорта.
Это связано с тем, что на 16 июня запланированы четыре матча чемпионата мира по футболу, последний из которых начнется в Калининграде в 22:00 по московскому времени.
Отмечается, что на время проведения матчей изменится и режим работы станций, расположенных рядом со стадионом «Спартак» и фан-зоной ЧМ. Так, во время прибытия болельщиков на стадион только на выход будут открыты северный вестибюль станции «Спартак» и, при необходимости, южный вестибюль станции «Тушинская». По завершении матчей эти вестибюли будут работать только на вход.
Кроме того, возможны изменения в режиме работы станций «Университет», «Ломоносовский проспект», «Воробьевы горы», передает «Интерфакс».
Напомним, что за время чемпионата работа метро, МЦК и некоторых маршрутов наземного транспорта будет продлена еще три раза: с 27 на 28 июня, с 3 на 4 июля и с 11 на 12 июля.
Это связано с тем, что на 16 июня запланированы четыре матча чемпионата мира по футболу, последний из которых начнется в Калининграде в 22:00 по московскому времени.
Отмечается, что на время проведения матчей изменится и режим работы станций, расположенных рядом со стадионом «Спартак» и фан-зоной ЧМ. Так, во время прибытия болельщиков на стадион только на выход будут открыты северный вестибюль станции «Спартак» и, при необходимости, южный вестибюль станции «Тушинская». По завершении матчей эти вестибюли будут работать только на вход.
Кроме того, возможны изменения в режиме работы станций «Университет», «Ломоносовский проспект», «Воробьевы горы», передает «Интерфакс».
Напомним, что за время чемпионата работа метро, МЦК и некоторых маршрутов наземного транспорта будет продлена еще три раза: с 27 на 28 июня, с 3 на 4 июля и с 11 на 12 июля.
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