    Московское метро 4 дня будет работать до 03:00 из-за ЧМ-2018

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    Московское метро 4 дня будет работать до 03:00 из-за ЧМ-2018

    Московское метро 4 дня будет работать до 03:00 <nobr>из-за</nobr> <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Московское метро на четыре дня продлит режим работы до 3 часов ночи из-за чемпионата мира по футболу.

    Об этом сообщил РИА Новости источник в транспортном комплексе столицы. По словам собеседника агентства, речь идет о ночах с 16 на 17 июня, с 27 на 28 июня, с 3 на 4 июля и с 11 на 12 июля.

    В эти же время до 03:00 продлит свою работу и МЦК. Кроме того, поезда в метро и на МЦК будут ходить с пиковыми интервалами за несколько часов до и после матчей чемпионата.

    Также в дни игр на стадионе «Лужники» изменится режим работы одноименной станции МЦК. За два часа до матча станция будет открыта только на выход, во время игры — в обычном режиме, а два часа после матча — только на вход. При этом турникеты останутся открытыми для свободного прохода.

    Мундиаль стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Матчи примут 11 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург. В Москве состоятся 12 игр на стадионах «Лужники» и «Спартак».

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