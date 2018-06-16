Сливки взбитые и обычные: вся правда о воздушной структуре и сроке хранения

Многие россияне покупают баллончики со взбитыми сливками, чтобы украсить фрукты или мороженое. Есть мнение, что за счет воздушной структуры калорийность у них небольшая. Также возникает вопрос: не вредны ли консервированные сливки в индивидуальных упаковках? Из каких соображений к кофе иногда предлагают именно жирные сливки, а не простое молоко?
Мало кто знает, что сливки могут быть смертельно опасны. Год назад французская модель Ребекка Бюргер погибла от взрыва сифона для взбивания сливок. Это несчастный случай, к тому же крайне редкий. Что касается России, то у нас в стране такие приборы почти не используют.
Считать сливки безобидными вряд ли стоит. Что туда кладут производители? И почему промышленные так долго хранятся? Из 4 литров 4-процентного молока выходит всего 0,5 литра сливок жирностью 30% и целых полтора литра 10-процентных.
У кофе со сливками есть важный плюс — такой напиток меньше окрашивает зубную эмаль. В лаборатории в натуральных ультрапастеризованных 20-процентных сливках марок «Домик в деревне», «Простоквашино» и Valio, а также порционных питьевых 10-процентных
«Простоквашино», Campina и Rioba нарушений не обнаружили, все образцы оказались без растительных жиров и с правильным содержанием белка. Большой срок годности достигается не консервантами, а температурной обработкой.
Сливки, сделанные на растительной основе и частенько используемые для кондитерских нужд, совсем другие. Такие, во-первых, дешевле (делаются из пальмового, кокосового и других масел), во-вторых, легче поддаются кулинарной обработке. В десертах кондитеры частенько используют именно растительные сливки, так как с ними результат более предсказуем. При производстве таких заменителей используют гидрогенизированные масла, а это источник вредных трансжиров, опасных для сердечно-сосудистой системы.
Тем же страдают и порошковые смеси, которые называются взбитыми сливками. На деле это просто смесь стабилизаторов, которую добавляют к молоку для приготовления кремов. В их составе тоже отнюдь не полезные гидрогенизированные масла. Все, что было сказано плохого про растительные сливки, не относится к их кокосовой версии. Это совершенно иной продукт, который и не пытается притворяться молочным, а просто похож по виду, но состоит из ореха и воды. Подробности — в программе «Еда живая и мертвая».
Считать сливки безобидными вряд ли стоит. Что туда кладут производители? И почему промышленные так долго хранятся? Из 4 литров 4-процентного молока выходит всего 0,5 литра сливок жирностью 30% и целых полтора литра 10-процентных.
У кофе со сливками есть важный плюс — такой напиток меньше окрашивает зубную эмаль. В лаборатории в натуральных ультрапастеризованных 20-процентных сливках марок «Домик в деревне», «Простоквашино» и Valio, а также порционных питьевых 10-процентных
«Простоквашино», Campina и Rioba нарушений не обнаружили, все образцы оказались без растительных жиров и с правильным содержанием белка. Большой срок годности достигается не консервантами, а температурной обработкой.
Сливки, сделанные на растительной основе и частенько используемые для кондитерских нужд, совсем другие. Такие, во-первых, дешевле (делаются из пальмового, кокосового и других масел), во-вторых, легче поддаются кулинарной обработке. В десертах кондитеры частенько используют именно растительные сливки, так как с ними результат более предсказуем. При производстве таких заменителей используют гидрогенизированные масла, а это источник вредных трансжиров, опасных для сердечно-сосудистой системы.
Тем же страдают и порошковые смеси, которые называются взбитыми сливками. На деле это просто смесь стабилизаторов, которую добавляют к молоку для приготовления кремов. В их составе тоже отнюдь не полезные гидрогенизированные масла. Все, что было сказано плохого про растительные сливки, не относится к их кокосовой версии. Это совершенно иной продукт, который и не пытается притворяться молочным, а просто похож по виду, но состоит из ореха и воды. Подробности — в программе «Еда живая и мертвая».
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