    Астраханские спасатели рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с «Газелью»

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    • Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области
    Астраханские спасатели рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с «Газелью»

    Астраханские спасатели рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с «Газелью»

    Астраханские спасатели рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с «Газелью»
  • Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области

    • По сведениям МЧС, водитель перевернувшейся в Астраханской области на федеральной трассе Р215 «Газели» находится в реанимации.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Астраханской области: «По уточненной информации, пострадали десять взрослых и два ребенка. Четверо человек (трое взрослых и один ребенок) от госпитализации отказались».

    Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

    По предварительным данным, самые тяжелые травмы получил водитель микроавтобуса. Сейчас он находится в реанимации. У остальных пострадавших переломы, ушибы и другие ранения, не представляющие угрозы жизни.

    В ночь на субботу на границе Лиманского района Астраханской области и Калмыкии водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась. На месте аварии работают сотрудники МЧС и полиция. Движение по трассе не перекрывали.

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