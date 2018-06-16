    В ДТП с участием пассажирской «Газели» в Астраханской области пострадали 11 человек

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    В ДТП с участием пассажирской «Газели» в Астраханской области пострадали 11 человек

    В ДТП с участием пассажирской «Газели» в Астраханской области пострадали 11 человек

    Не менее 11 человек, в том числе дети, получили травмы в автокатастрофе на федеральной трассе Р215.

    Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, авария произошла на границе Лиманского района Астраханской области и Калмыкии.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Астраханской области: «Опрокидывание пассажирской „Газели“ (частный извоз) произошло на границе Лиманского района области и Калмыкии на федеральной трассе Р215 Махачкала — Астрахань. После ДТП в больницу были доставлены 11 человек, в том числе дети. Информация по пострадавшим уточняется».

    По информации спасателей, пожара на месте аварии не произошло, топливо не разлилось. Движение на трассе не перекрывалось.

    На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, устанавливающие все обстоятельства аварии.

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