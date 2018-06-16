    Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 километров

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Нескоромный
    Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 километров

    Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 километров

    Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 километров
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Нескоромный

    • Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении от вулкана.

    Один из самых высоких и активных вулканов Евразии выбросил столб пепла и газа на шестикилометровую высоту. Ученые сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах не зафиксировано.

    Сообщение филиала Геофизической службы РАН: «Событие на вулкане произошло в субботу утром по местному времени. Пепловый шлейф распространялся в юго-западном направлении от вулкана и уже рассеивается».

    Ключевской, высота которого составляет 4,85 тысячи метров, находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Ближайшие поселки Ключи и Козыревск расположены примерно в 45 километрах от вулкана, напоминает «Интерфакс».

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