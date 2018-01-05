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    Шлейф пепла от вулкана Ключевской протянулся более чем на 90 км

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    • Фото: Будьков Денис / ТАСС
    Шлейф пепла от вулкана Ключевской протянулся более чем на 90 км

    Шлейф пепла от вулкана Ключевской протянулся более чем на 90 км

    Шлейф пепла от вулкана Ключевской протянулся более чем на 90 км
  • Фото: Будьков Денис / ТАСС

    • На Камчатке вулкан Ключевской третий день подряды выбрасывает столбы пепла и газа на высоту 5–6 километров.

    Сообщение Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT): «Парогазовый шлейф с пеплом протянулся на 92 километров к западу — северо-западу от вулкана».

    В четверг, 4 января, на вулкане Ключевской зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5,5 тысяч метров. 3 января столб газа и пепла поднялся до 6 тысяч метров, а 4 января вулкану был присвоен оранжевый код авиационной опасности после второго пеплового выброса на ту же высоту, пишет ТАСС.

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