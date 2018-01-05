Шлейф пепла от вулкана Ключевской протянулся более чем на 90 км

На Камчатке вулкан Ключевской третий день подряды выбрасывает столбы пепла и газа на высоту
5–6 километров.
Сообщение Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT): «Парогазовый шлейф с пеплом протянулся на 92 километров к западу — северо-западу от вулкана».
В четверг, 4 января, на вулкане Ключевской зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5,5 тысяч метров. 3 января столб газа и пепла поднялся до 6 тысяч метров, а 4 января вулкану был присвоен оранжевый код авиационной опасности после второго пеплового выброса на ту же высоту, пишет ТАСС.
В четверг, 4 января, на вулкане Ключевской зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5,5 тысяч метров. 3 января столб газа и пепла поднялся до 6 тысяч метров, а 4 января вулкану был присвоен оранжевый код авиационной опасности после второго пеплового выброса на ту же высоту, пишет ТАСС.
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