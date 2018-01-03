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    Над вулканом Ключевской на Камчатке поднялся 6-километровый столб пепла

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    • Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
    Над вулканом Ключевской на Камчатке поднялся <nobr>6-километровый</nobr> столб пепла

    Над вулканом Ключевской на Камчатке поднялся 6-километровый столб пепла

    Над вулканом Ключевской на Камчатке поднялся <nobr>6-километровый</nobr> столб пепла
  • Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

    • Камчатский вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой до 6 километров над уровнем моря.

    Как сообщается на сайте Главного управления МЧС по Камчатскому краю, с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 40 километров в восточном и юго-восточном направлениях от вулкана в сторону Камчатского залива.

    На пути прохождения облака населенных пунктов нет, выпадение пепла в населенных пунктах региона не зафиксировано. Международные трассы движения самолетов в районе вулкана не проходят, зарегистрированных туристических групп в этом районе нет. Ключевскому присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

    Ключевской — расположенный в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского действующий стратовулкан, его высота достигает 4,85 тысячи метров. Ключевской считается одним из самых высоких активных вулканов в Евразии, в 45 километрах от него находятся поселки Ключи и Козыревск.

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