Над вулканом Ключевской на Камчатке поднялся 6-километровый столб пепла

Камчатский вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой до 6 километров над уровнем моря.
Как сообщается на сайте Главного управления МЧС по Камчатскому краю, с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 40 километров в восточном и юго-восточном направлениях от вулкана в сторону Камчатского залива.
На пути прохождения облака населенных пунктов нет, выпадение пепла в населенных пунктах региона не зафиксировано. Международные трассы движения самолетов в районе вулкана не проходят, зарегистрированных туристических групп в этом районе нет. Ключевскому присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.
Ключевской — расположенный в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского действующий стратовулкан, его высота достигает 4,85 тысячи метров. Ключевской считается одним из самых высоких активных вулканов в Евразии, в 45 километрах от него находятся поселки Ключи и Козыревск.
На пути прохождения облака населенных пунктов нет, выпадение пепла в населенных пунктах региона не зафиксировано. Международные трассы движения самолетов в районе вулкана не проходят, зарегистрированных туристических групп в этом районе нет. Ключевскому присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.
Ключевской — расположенный в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского действующий стратовулкан, его высота достигает 4,85 тысячи метров. Ключевской считается одним из самых высоких активных вулканов в Евразии, в 45 километрах от него находятся поселки Ключи и Козыревск.
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