    Росстат зафиксировал замедление роста цен на бензин

    комментировать

    Росстат зафиксировал замедление роста цен на бензин

    Росстат зафиксировал замедление роста цен на бензин

    Рост цен на бензин и дизельное топливо в России замедлился, сообщили в Росстате.

    По данным службы, стоимость топлива с 5 июня по 9 июня увеличилась только на 0,1%.

    При этом за предыдущий отчетный период (с 29 мая по 4 июня) цены на бензин и дизтопливо выросли на 1,4%, отметили в Росстате.

    Напомним, ранее ФАС в связи с резким ростом цен на бензин апреле и мае обязала нефтяные компании увеличить поставки топлива на внутренний рынок. А правительство договорилось с нефтяниками о том, чтобы те зафиксировали цены на текущем уровне. В ответ было принято решение о снижении акцизов.

    смотреть«То, что сейчас происходит, — это недопустимо»: Владимир Путин о росте цен на бензин
    «То, что сейчас происходит, — это недопустимо»: Владимир Путин о росте цен на бензин
    Отметим, что тема цен на бензин стала одной из центральных и во время недавней прямой линии с Владимиром Путиным. Глава государства назвал резкий рост стоимости топлива недопустимым и пообещал следить за тем, чтобы на ситуацию не смотрели сквозь пальцы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru