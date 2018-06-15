Росстат зафиксировал замедление роста цен на бензин

Рост цен на бензин и дизельное топливо в России замедлился, сообщили в Росстате.
По данным службы, стоимость топлива с 5 июня по 9 июня увеличилась только на 0,1%.
При этом за предыдущий отчетный период (с 29 мая по 4 июня) цены на бензин и дизтопливо выросли на 1,4%, отметили в Росстате.
Напомним, ранее ФАС в связи с резким ростом цен на бензин апреле и мае обязала нефтяные компании увеличить поставки топлива на внутренний рынок. А правительство договорилось с нефтяниками о том, чтобы те зафиксировали цены на текущем уровне. В ответ было принято решение о снижении акцизов.
Отметим, что тема цен на бензин стала одной из центральных и во время недавней прямой линии с Владимиром Путиным. Глава государства назвал резкий рост стоимости топлива недопустимым и пообещал следить за тем, чтобы на ситуацию не смотрели сквозь пальцы.
При этом за предыдущий отчетный период (с 29 мая по 4 июня) цены на бензин и дизтопливо выросли на 1,4%, отметили в Росстате.
Напомним, ранее ФАС в связи с резким ростом цен на бензин апреле и мае обязала нефтяные компании увеличить поставки топлива на внутренний рынок. А правительство договорилось с нефтяниками о том, чтобы те зафиксировали цены на текущем уровне. В ответ было принято решение о снижении акцизов.
Отметим, что тема цен на бензин стала одной из центральных и во время недавней прямой линии с Владимиром Путиным. Глава государства назвал резкий рост стоимости топлива недопустимым и пообещал следить за тем, чтобы на ситуацию не смотрели сквозь пальцы.
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