ЧМ-2018: западные СМИ оценили величие «Лужников» и русское гостеприимство

За первой игрой чемпионата мира по футболу следили болельщики всей планеты. Российская сборная со счетом 5:0 обыграла команду Саудовской Аравии. Как только прозвучал финальный свисток арбитра, в Дубае в цвета российского триколора окрасилось самое высокое здание в мире — небоскреб
«Бурж-Халифа». На дубайскую башню также спроецировали слово «Россия», написанное латинскими буквами, и счет, с которым закончился матч.
Мировые СМИ, комментируя церемонию открытия и стартовый матч, отмечают, что спорт действительно остается вне политики и объединяет людей. Телеканал Sky News предложил «отложить политику и козни на потом и осознать, насколько могущественной игрой является футбол».
Британские журналисты также обратили внимание на величие стадиона «Лужники», где прошел первый матч. Газета The Independent отмечает радушие, с которым Россия принимает туристов со всей планеты. А агентство Reuters прошлось по статистике и сообщило, что игра России и Саудовской Аравии стала самым результативным матчем открытия на чемпионате мира с 1954 года, когда Бразилия с таким же счетом обыграла Мексику.
Британские журналисты также обратили внимание на величие стадиона «Лужники», где прошел первый матч. Газета The Independent отмечает радушие, с которым Россия принимает туристов со всей планеты. А агентство Reuters прошлось по статистике и сообщило, что игра России и Саудовской Аравии стала самым результативным матчем открытия на чемпионате мира с 1954 года, когда Бразилия с таким же счетом обыграла Мексику.
Церемония открытия ЧМ-2018 в «Лужниках». Собрали для вас самые яркие кадры.Опубликовано НТВ 14 июня 2018 г.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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