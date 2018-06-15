Извергающийся на Гавайях вулкан забрасывает остров драгоценными камнями

На Большом острове вулкан Килауэа, извергающийся пятую неделю, выбросил на поверхность драгоценные камни оливин, которые местные жители находят на улицах и пляжах.
Как сообщает Daily Mail, крошечные драгоценные камни зеленого цвета, залегающие в вулканических породах, высвобождаются извержением. Местные жители называют оливины «маленькими камнями Килауэа». К слову, стоимость высококачественного оливина составляет около 450 долларов за карат.
Геологи, которые изучают состав лавы Килауэа, подтверждают: обнаружение драгоценных камней действительно связано с извержением.
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях началось в начале мая. Потоки лавы протекают через весь остров, уничтожая леса, дороги, озера, не говоря уже о постройках и инфраструктуре. В конце мая потоки лавы достигли Тихого океана, попадание раскаленной породы в соленую морскую воду привело к химической реакции и образованию токсичных облаков.
Геологи, которые изучают состав лавы Килауэа, подтверждают: обнаружение драгоценных камней действительно связано с извержением.
Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this — tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t— Erin Jordan (@ErinJordan_WX) 11 июня 2018 г.
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях началось в начале мая. Потоки лавы протекают через весь остров, уничтожая леса, дороги, озера, не говоря уже о постройках и инфраструктуре. В конце мая потоки лавы достигли Тихого океана, попадание раскаленной породы в соленую морскую воду привело к химической реакции и образованию токсичных облаков.
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