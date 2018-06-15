    Извергающийся на Гавайях вулкан забрасывает остров драгоценными камнями

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    • Фото: @ErinJordan_WX / twitter.com
    Извергающийся на Гавайях вулкан забрасывает остров драгоценными камнями

    Извергающийся на Гавайях вулкан забрасывает остров драгоценными камнями

    Извергающийся на Гавайях вулкан забрасывает остров драгоценными камнями
  • Фото: @ErinJordan_WX / twitter.com

    • На Большом острове вулкан Килауэа, извергающийся пятую неделю, выбросил на поверхность драгоценные камни оливин, которые местные жители находят на улицах и пляжах.

    Как сообщает Daily Mail, крошечные драгоценные камни зеленого цвета, залегающие в вулканических породах, высвобождаются извержением. Местные жители называют оливины «маленькими камнями Килауэа». К слову, стоимость высококачественного оливина составляет около 450 долларов за карат.

    Геологи, которые изучают состав лавы Килауэа, подтверждают: обнаружение драгоценных камней действительно связано с извержением.




    смотретьНа Гавайях потоки лавы из вулкана Килауэа уничтожили озеро
    На Гавайях потоки лавы из вулкана Килауэа уничтожили озеро
    Извержение вулкана Килауэа на Гавайях началось в начале мая. Потоки лавы протекают через весь остров, уничтожая леса, дороги, озера, не говоря уже о постройках и инфраструктуре. В конце мая потоки лавы достигли Тихого океана, попадание раскаленной породы в соленую морскую воду привело к химической реакции и образованию токсичных облаков.

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