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    Над Гавайями из-за извержения вулкана нависли токсичные облака. США, вулканы, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНад Гавайями из-за извержения вулкана нависли токсичные облака

    Над Гавайями из-за извержения вулкана нависли токсичные облака

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    Над Гавайями <nobr>из-за</nobr> извержения вулкана нависли токсичные облака

    Над Гавайями из-за извержения вулкана нависли токсичные облака

    Над Гавайями <nobr>из-за</nobr> извержения вулкана нависли токсичные облака

      В районе острова Гавайи, где извергается вулкан Килауэа, образовались опасные токсичные облака.

      Несколько дней назад потоки лавы достигли Тихого океана, попадание раскаленной породы в соленую морскую воду привело к химической реакции. Из-за этого над островом могут пролиться токсичные дожди, которые угрожают не только местным жителям, но и всей экосистеме региона.

      Лава извергается из вулкана и трещин в земле на 50 метров в высоту и протекает через весь остров, на территории горят леса и дороги. Уничтожена электростанция. Килауэа считается одним из самых активных в мире вулканов. Это извержение началось в начале мая и, по данным геологов, пока нет причин говорить о том, что оно ослабнет в ближайшие дни.

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