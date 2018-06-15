    Встреча фаворитов ЧМ-2018: в Сочи сыграют сборные Испании и Португалии. Испания, Португалия, Саудовская Аравия, Сочи, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВстреча фаворитов ЧМ-2018: в Сочи сыграют сборные Испании и Португалии

    Встреча фаворитов ЧМ-2018: в Сочи сыграют сборные Испании и Португалии

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    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    Встреча фаворитов <nobr>ЧМ-2018</nobr>: в Сочи сыграют сборные Испании и Португалии

    Встреча фаворитов ЧМ-2018: в Сочи сыграют сборные Испании и Португалии

    Встреча фаворитов <nobr>ЧМ-2018</nobr>: в Сочи сыграют сборные Испании и Португалии
    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

      • Во второй день чемпионата мира по футболу в России пройдут 3 матча группового этапа. Сегодня в Сочи сразятся сборные Испании и Португалии, в Санкт-Петербурге встретятся команды Марокко и Ирана, а в Екатеринбурге на поле выйдут египтяне и уругвайцы, которые являются соперниками сборной России по группе A.

      Игра группы B между сборными Португалии и Испании претендует на статус главного матча дня. В очной встрече сойдутся тяжеловесы — испанцы, ставшие чемпионами мира в 2010 году и чемпионами Европы в 2008-м и 2012-м, и португальцы, которые являются действующими победителями европейского первенства. Интриги предстоящей игре придает и тот факт, что испанцы за 2 дня до своего первого матча на ЧМ-2018 остались без главного тренера.

      В среду президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес на специально созванной пресс-конференции в Краснодаре заявил, что Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера сборной. Причиной такого решения стали его переговоры и подписание контракта с мадридским «Реалом», о которых в RFEF «узнали за 5 минут до объявления о назначении» во вторник.

      В итоге на чемпионате мира испанской командой будет руководить Фернандо Йерро, ранее занимавший пост спортивного директора Королевской испанской футбольной федерации. «У нас не было времени что-то менять, но мы знаем четко, что нам нужно: четкая идея и четкая концепция. И менять что-то в этой ситуации просто невозможно», — заявил Йерро перед своим дебютом в качестве главного тренера.

      Что касается сборной Португалии, то она не является главным претендентом на победу в турнире, но однозначно входит в число фаворитов. Об этом заявил полузащитник португальской национальной команды Жоау Моутинью.

      Жоау Моутинью, игрок сборной Португалии: «Мы много об этом говорили. Думаю, что Португалия тоже среди кандидатов в победители. Очень много фаворитов бывает, а мы все-таки чемпионы Европы. Может быть, не первые среди фаворитов, но у нас амбициозная команда с высокими целями. Мы знаем, что делать против Испании. У них сильная команда, много усилий надо потратить, чтобы победить их».

      Испанцы и португальцы лишь однажды встречались в финальной части чемпионатов мира. В 2010 году сборная Испании одержала победу в 1/8 финала со счетом 1:0. Всего соперники провели 35 игр, в них 16 раз сильнее оказались испанцы, а на счету португальцев лишь шесть побед.

      Накануне прошел первый матч ЧМ-2018. Встреча россиян с командой Саудовской Аравии закончилась разгромным счетом — 5:0. Первый мяч забил полузащитник Юрий Газинский. На 20-й минуте на поле вышел Денис Черышев. Он заменил травмированного Дзагоева и забил второй гол. Еще 3 мяча в ворота противника отправили Дзюба, Головин и снова Черышев. Именно он стал лучшим игроком встречи по мнению FAFA.

      За игрой в «Лужниках» наблюдали почти 80 тысяч болельщиков, а также высокие гости. На трибунах сидели Владимир Путин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент FIFA Джанни Инфантино. После игры российский лидер позвонил главному тренеру нашей сборной Станиславу Черчесову и поздравил команду с победой.

      Свои поздравления россиянам направил и Джанни Инфантино. Он назвал запуск чемпионата успешным, а про сам матч сказал: «Это была красивая игра на фантастическом стадионе.» Уже во вторник наша сборная встретится с командой Египта.



      Церемония открытия ЧМ-2018 в «Лужниках». Собрали для вас самые яркие кадры.

      Опубликовано НТВ 14 июня 2018 г.
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