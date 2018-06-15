Посольство РФ призвало власти США уничтожить свое химоружие

Посольство России в США напомнило Госдепартаменту США о том, что провокации с применением химоружия в Сирии осуществляются по одному сценарию.
Российские дипломаты прокомментировали заявление Госдепартамента, и призвали США уничтожить все свои запасы химоружия и рассекретить данные об отравляющем веществе нервно-паралитического действия «Новичок».
Из текста заявления посольства РФ в США: «Даже руководитель пресс-службы Госдепартамента не сможет отрицать, что провокации с использованием химоружия в Сирии осуществляются по одному и тому же сценарию. Позвольте напомнить о громком разоблачении инсценированной химатаки в городе Дума».
Заявление опубликовано в на странице российской дипмиссии в Twitter.
Напомним, официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала «ложным» сообщение Минобороны РФ о подготовке провокации с применением химического оружия в Сирии. В Госдепе также в очередной раз бездоказательно обвинили Москву в причастности к инциденту в Солсбери и раскритиковали Россию за позицию в отношении сирийского лидера Башара Асада.
До этого в Минобороны РФ заявили, что боевики «Сирийской свободной армии» при участии США готовят новую провокацию с применением химических веществ в провинции Дейр-эз-Зор.
Из текста заявления посольства РФ в США: «Даже руководитель пресс-службы Госдепартамента не сможет отрицать, что провокации с использованием химоружия в Сирии осуществляются по одному и тому же сценарию. Позвольте напомнить о громком разоблачении инсценированной химатаки в городе Дума».
Заявление опубликовано в на странице российской дипмиссии в Twitter.
Напомним, официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала «ложным» сообщение Минобороны РФ о подготовке провокации с применением химического оружия в Сирии. В Госдепе также в очередной раз бездоказательно обвинили Москву в причастности к инциденту в Солсбери и раскритиковали Россию за позицию в отношении сирийского лидера Башара Асада.
До этого в Минобороны РФ заявили, что боевики «Сирийской свободной армии» при участии США готовят новую провокацию с применением химических веществ в провинции Дейр-эз-Зор.
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