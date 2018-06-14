Главу Серпуховского района Подмосковья арестовали за превышение полномочий

Ущерб от должностного преступления, совершенного Александром Шестуном, составил 62 млн рублей, заявили в СК.
Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиненного в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.
Юлия Сафина, судья: «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Шестуну меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 августа».
Накануне стало известно об обысках в квартире чиновника, за которыми последовало его задержание. По данным следствия, Шестун передал четыре земельных участка в районе под строительство торговых центров. Следствие оценивает ущерб, который чиновник нанес району, в 62 млн рублей. Шестуну грозит от трех до десяти лет тюрьмы.
Сам Шестун свою вину не признал. Как сообщает агентство «Москва», он назвал все обвинения «фальшью». Ранее чиновник заявлял, что на него оказывается давление из-за того, что он вступил в конфликт с губернатором Подмосковья.
Юлия Сафина, судья: «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Шестуну меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 августа».
Накануне стало известно об обысках в квартире чиновника, за которыми последовало его задержание. По данным следствия, Шестун передал четыре земельных участка в районе под строительство торговых центров. Следствие оценивает ущерб, который чиновник нанес району, в 62 млн рублей. Шестуну грозит от трех до десяти лет тюрьмы.
Сам Шестун свою вину не признал. Как сообщает агентство «Москва», он назвал все обвинения «фальшью». Ранее чиновник заявлял, что на него оказывается давление из-за того, что он вступил в конфликт с губернатором Подмосковья.
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