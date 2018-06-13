    Глава Серпуховского района Подмосковья доставлен на допрос в Следственный комитет

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    Глава Серпуховского района Подмосковья доставлен на допрос в Следственный комитет

    Глава Серпуховского района Подмосковья доставлен на допрос в Следственный комитет

    Главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, у которого дома проходят обыски, доставлен на допрос в Следственный комитет.

    О том, что Александра Шестуна доставили на допрос, сообщил источник ТАСС. По его словам, обыски в доме у подмосковного чиновника, которые начались сегодня утром, продолжаются, но близки к завершению. Их проводят сотрудники ФСБ. Но в чем конкретно подозревают главу Серпуховского района Подмосковья, не сообщается.

    Источник: «Следователи задержали его, идет допрос Шестуна в качестве подозреваемого».

    смотретьВ доме главы Серпуховского района Подмосковья проводят обыск
    В доме главы Серпуховского района Подмосковья проводят обыск
    Сам чиновник в соцсетях заявлял, что все дороги к его дому были перекрыты неизвестными в масках.

    Ранее Шестун сообщал в Сети о конфликте с губернатором Московской области и утверждал, что на него оказывается давление.

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