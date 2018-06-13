В доме главы Серпуховского района Подмосковья проходит обыск

В доме главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна проводится обыск.
Дмитрий Староверов, глава пресс-службы районной администрации: «В 6 часов они где-то нагрянули к нему (Шестуну — ред.) домой. Дома он был вместе со всей семьей — он, дети, в том числе трое несовершеннолетних. Мы так понимаем, что это работает Следственный комитет, не ФСБ».
По его словам, в дом не пускают адвоката Шестуна, передает РИА Новости. Возможно, силовики ищут документы о выделении участка земли. В обысках участвуют несколько десятков человек в масках.
Сам Шестун в своем Twitter сообщил, что были перекрыты прилегающие к его дому дороги.
Ранее проводились обыски в районной администрации — 5 и 9 апреля, а также 4 мая. Были изъяты документы за 2007–2008 годы. А 27 апреля проводились обыски у заместителей главы районной администрации.
В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что Александр Шестун задержан.
Источник: «Сотрудники спецслужб провели обыск в офисе Шестуна. Он задержан».
Ранее сам Шестун выложил в Сети аудиозапись телефонного разговора о конфликте с губернатором Московской области. Позднее он опубликовал ролик, адресованный президенту, в котором рассказал, что на него оказывают давление, а также ему якобы поступают угрозы.
По его словам, в дом не пускают адвоката Шестуна, передает РИА Новости. Возможно, силовики ищут документы о выделении участка земли. В обысках участвуют несколько десятков человек в масках.
Сам Шестун в своем Twitter сообщил, что были перекрыты прилегающие к его дому дороги.
ВОРобьевские засланцы в 6 утра ворвались в мой дом, перепугав несовершеннолетних детей и жену. 40 человек в масках. Оцепили все прилегающие улицы. https://t.co/q83AZUNsnd pic.twitter.com/OjFlm8xdku— Александр Шестун (@AShestun) 13 июня 2018 г.
Ранее проводились обыски в районной администрации — 5 и 9 апреля, а также 4 мая. Были изъяты документы за 2007–2008 годы. А 27 апреля проводились обыски у заместителей главы районной администрации.
В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что Александр Шестун задержан.
Источник: «Сотрудники спецслужб провели обыск в офисе Шестуна. Он задержан».
Ранее сам Шестун выложил в Сети аудиозапись телефонного разговора о конфликте с губернатором Московской области. Позднее он опубликовал ролик, адресованный президенту, в котором рассказал, что на него оказывают давление, а также ему якобы поступают угрозы.
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