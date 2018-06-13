    В доме главы Серпуховского района Подмосковья проходит обыск. Московская область, обыски. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ доме главы Серпуховского района Подмосковья проходит обыск

    В доме главы Серпуховского района Подмосковья проходит обыск

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    В доме главы Серпуховского района Подмосковья проходит обыск

    В доме главы Серпуховского района Подмосковья проходит обыск

      В доме главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна проводится обыск.

      Дмитрий Староверов, глава пресс-службы районной администрации: «В 6 часов они где-то нагрянули к нему (Шестуну — ред.) домой. Дома он был вместе со всей семьей — он, дети, в том числе трое несовершеннолетних. Мы так понимаем, что это работает Следственный комитет, не ФСБ».

      По его словам, в дом не пускают адвоката Шестуна, передает РИА Новости. Возможно, силовики ищут документы о выделении участка земли. В обысках участвуют несколько десятков человек в масках.

      Сам Шестун в своем Twitter сообщил, что были перекрыты прилегающие к его дому дороги.




      Ранее проводились обыски в районной администрации — 5 и 9 апреля, а также 4 мая. Были изъяты документы за 2007–2008 годы. А 27 апреля проводились обыски у заместителей главы районной администрации.

      В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что Александр Шестун задержан.

      Источник: «Сотрудники спецслужб провели обыск в офисе Шестуна. Он задержан».

      Ранее сам Шестун выложил в Сети аудиозапись телефонного разговора о конфликте с губернатором Московской области. Позднее он опубликовал ролик, адресованный президенту, в котором рассказал, что на него оказывают давление, а также ему якобы поступают угрозы.

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